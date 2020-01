Funken müssen angemeldet werden

Der alte Brauch der Winteraustreibung wird in Leutkirch mit dem traditionellen Funkenfeuer der Kolpingfamilie Leutkirch auf der Wilhelmshöhe, das in diesem Jahr am Sonntag, 1. März, stattfindet, begangen. In den Jahren zuvor wurden immer wieder zusätzlich anderweitig Funken veranstaltet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Leutkirch.

Das Abbrennen von Funken müsse aus Sicherheitsgründen spätestens zwei Wochen vorher beim Ordnungsamt der Stadt Leutkirch angezeigt werden, damit örtliche Feuerwehr sowie die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle und die Polizei informiert werden können. Der genaue Standort des Funkens sei anzugeben, heißt es von Seiten der Stadt. Es darf nur naturbelassenes, unbehandeltes Holz sowie trockenes Stroh und Altheu verbrannt werden. Das Verbrennen von unzulässigen Materialien, wie zum Beispiel Abfälle, sei strafrechtlich relevant und führe zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der Standort des Funkens müsse sich in mindestens 50 Meter Abstand zur nächsten Wohnbebauung und Baumbeständen sowie 100 Meter zu Bundes-, Land- und Kreisstraßenbefinden, heißt es weiter.

Die Regelungen können dem „Funkenmerkblatt“ des Landratsamtes Ravensburg entnommen werden. Das Merkblatt kann unter www.leutkirch.de/stadtnachrichten heruntergeladen werden oder beim Ordnungsamt Leutkirch in der Marktstraße 26 bei Waltraut Roßwag in Zimmer 20 abgeholt werden. Dort können auch die Funken angemeldet werden.