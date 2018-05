Fulminante „Carmina burana“ begeistert

Zum Schluss sind alle glücklich. Zuhörerinnen und Zuhörer. Musikerinnen und Musiker. Cantabile-Dirigent Stefan Deuschle. Nach 75 Minuten fulminanter „Carmina Burana“, dem singulären Werk Carl Orffs.

Bewegt von intimen Liebesgesängen. Von mitreißender Rhythmik. Von derber Kneipenbelustigung. Von bajuwarisch schlitzohriger Tonkunst, mit Anflügen von Dada, Strawinsky, Fernöstlichem. Von der Dynamik. Den scharfen Dissonanzen. Das hat den Ausführenden sichtlich Spaß gemacht. Die Menschen im Parkett berührt. Nach der Aufführung ertönen Bravo-Rufe, viele applaudieren stehend.

Die „Carmina“ hat man in Leutkirch schon lange nicht mehr gehört. Im September 2004 hat der Kammerchor Cantabile sie aufgeführt, unter der Leitung von Roland Klein. Vor 30 Jahren hat sich das Gymnasiums an dieses Stück gewagt. Natürlich in der „schlanken“ Version des Orff-Schülers Wilhelm Killmayer, Chor plus Verstärkung, Flügel, Percussion. Die Originalkomposition von Orff sieht ein großes Orchester vor, zwei Flügel, viel Schlagwerk, einen gemischten Chor plus Kinderchor, dazu Sopran, Bariton und Tenor als Solisten. Das hat Wucht, Power, erschüttert.

Das Werk klingt transparenter, die Liebesgesänge inniger

Auch die „schlanke“ Version geizt nicht mit Energie. Der Kammerchor Cantabile plus Projektsängerinnen, rund 55 Stimmen. Zwei Konzertflügel. Schlagwerk. Die Solisten. Als Plus darf man verbuchen, dass das Werk transparenter klingt, die Liebesgesänge inniger. Von der Kraft geht kaum etwas verloren. Gut, die beiden vorzüglichen Pianistinnen Rita Klose und Anni Poikonen haben keinen ganz leichten Stand, wenn Chor und Schlagwerk zu vollem Volumen aufbrausen. Dafür bezirzen sie in den subtileren Passagen, und das klingt sehr schön.

Die weltlichen Texte – eine Rarität im Klosteralltag des 13. Jahrhunderts – sind in Kirchenlatein verfasst. Niedergeschrieben wohl von Mönchen aus Südtirol oder der Steiermark, gehortet im „Giftschrank“ des Abtes von Benediktbeuren. Keine Heiligenverehrung, sondern kurze Sequenzen aus dem prallen Leben. Fortuna, die Herrscherin der Welt. Primo Vere, im Frühling. Ausschweifungen in der Schänke. Der Liebeshof. Beim tänzerischen „Uf dem Anger“ hört man fast vertraute Laute, ein altes Deutsch. „Chum, chum, geselle min“. Komm her, Kerle, hopsen und springen!

Eine tadellose Performance liefert die Percussion um Matthias Jakob ab. Jakob hat begabte Schüler dabei, der Jüngste zwölf Jahre, der älteste 17. Alle sind Preisträger bei „Jugend musiziert“, auf Landes- wie Bundesebene. Sie arbeiten hochkonzentriert, punktgenau. Kompliment.

Auch die drei von Stefan Deuschle verpflichteten Solisten überzeugen. Thomas Pfeiffer, Professor an der Musikhochschule Stuttgart, ist ein stimmgewaltiger Bariton wie aus dem Bilderbuch. Artikuliert so fein, dass man den Text mitschreiben könnte. Die Sopranistin Sigrid Plundrich singt leicht wie ein Vögelchen, wonnig und zart. „Dulcissime – Du Süßester“. Der junge Tenor Leon Pfeiffer (nicht verwandt mit dem Bariton) überrascht wirklich. Selten erreicht eine männliche Stimme unangestrengt solche Höhen.

Kurz: Ein Highlight im musikalischen Jahresprogramm Leutkirchs. Oh Fortuna!