Führung zur Schwäbischen Zeitung-Ausstellung im Museum im Bock Leutkirch

Die letzte offizielle Führung zu der Sonderausstellung „Leutkirch: Das Kapitel Schwäbische Zeitung“ im Jahr 2022 ist am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr, im Museum im Bock in Leutkirch. Weitere Führungen werden im nächsten Jahr jeweils am ersten Sonntag im Monat von der Heimatpflege Leutkirch angeboten. Rolf Dieterich (ehemaliger Leiter der Wirtschaftsredaktion und stellvertretender Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung) wird bei den Führungen über die Geschichte der Schwäbischen Zeitung informieren, aber auch die eine oder andere Anekdote aus deren Leutkircher Zeit zum Besten geben. Den zweiten, technischen Teil übernimmt Richard Trischler. Als langjähriger Ausbilder im Bereich Satz berichtet er über die Umstellung vom Bleisatz auf den Fotosatz Mitte der 1970er-Jahre und die damit verbundenen umfangreichen Veränderungen bei der Herstellung der Schwäbischen Zeitung.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Eintritt mit Führung 5 Euro. Das Museum hat an diesem Wochenende auch am Samstag, 3. Dezember, von 13 bis 17 Uhr geöffnet.