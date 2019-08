Seit diesem Montag bauen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in der Leutkircher Altstadt das angekündigte Fußgängerleitsystem auf. Begonnen haben sie am Montag mit den zentralen Zugängen in der Lindenstraße (neben der Feuerwehr) und der Marktstraße Nord, die weitere Beschilderung für Fußgänger soll in der nächsten Zeit sukzessive ergänzt werden, erklärt Julia Panzram von der Touristinfo.