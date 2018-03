Fußgängerin von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat eine 40-jährige Fußgängerin am Donnerstag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wangener Straße erlitten. Eine 58-jährige Autofahrerin war laut Polizeibericht mit ihrem Kleinwagen von der Storchenstraße kommend nach rechts in die Wangener Straße abgebogen und übersah die Fußgängerin. Die Frau wollte gerade auf dem Fußgängerüberweg die Storchenstraße überqueren. Bei der Kollision mit dem Auto wurde die Frau leicht verletzt.