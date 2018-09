Fußball-Kreisliga B VI: Wuchzenhofen bleibt vorn dabei

In der Fußball-Kreisliga B VI hat Tabellenführer SV Waltershofen beim SV Arnach mit 2:1 gewonnen und steht auch nach dem vierten Spieltag mit blütenweißer Weste da. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist der FC Wuchzenhofen, der gegen den TSV Stiefenhofen mit 2:0 die Oberhand behielt. Absteiger SV Amtzell gewann das muntere Scheibenschießen gegen den TSV Opfenbach mit 5:3 und ist nun Dritter.

SV Haslach – Kleinhaslacher SC 4:1 (2:1). – Tore: 1:0 Julian Pfleghar (4.), 2:0 Mario Amann (23./Elfmeter), 2:1 Philipp Prinz (35.), 3:1 Felix Rettenmeier (83.), 4:1 Manuel Galbusera (90. +1); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Stefan Prinz (79./KSC). – Nach dem 0:2-Rückstand wurden die Gäste stärker und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer. Unmittelbar danach vergab Haslachs Galbusera drei hundertprozentige Gelegenheiten. So musste Haslach bis in die Schlussphase noch um den zweiten Saisonsieg zittern.

SGM Herlazhofen/Friesenhofen – SV Immenried 3:2 (0:0). – Tore: 1:0 Benedikt Berger (57.), 2:0 Johannes Guggenmos (71.), 3:0 Benedikt Berger (74.), 3:1 Harry Hönle (83.), 3:2 Matthäus Kling (87.). – Weil die SGM ihre Chancen nicht nutzte, ging es torlos in die Pause. Besser lief es im zweiten Spielabschnitt, als die Hausherren eine scheinbar beruhigende Führung herausschossen. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 per abgefälschtem Freistoß kam Immenried noch einmal ins Spiel zurück und die Gastgeber hatten Glück, nicht noch den Ausgleich zu kassieren.

FC Wuchzenhofen – TSV Stiefenhofen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 Markus Schmid (75./Elfmeter), 2:0 Christopher Zindstein (78.). – In einem intensiv geführten Spiel sahen die Zuschauer bis zur Halbzeit nur wenige Torchancen. Nach dem Wiederanpfiff verhinderte Wuchzenhofens Torhüter zunächst zweimal den Rückstand. Durch einen von Schmid souverän verwandelten Strafstoß und einen von Zindstein mit seinem fünften Saisontreffer veredelten Traumpass behielt die Elf von Trainer Erwin Mayer im Spitzenspiel die Oberhand.

ASV Wangen – SV Aichstetten 1:0 (1:0). – Tor: Romeo Almeida (43.). – Durch einen Freistoß erzielten die Wangener kurz vor der Halbzeit das Tor des Tages. Im zweiten Spielabschnitt hatte Aichstetten zwar mehr Ballbesitz, die besseren Torchancen gab es aber aufseiten der Hausherren.

SV Arnach – SV Waltershofen 1:2 (1:2). – Tore: 0:1 Christen Schoebel (28.), 1:1 Julian Glowatzki (33.), 1:2 Maximilian Krug (35.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Maximilian Härtl (90./SVW). – Die Gäste gingen mit einer verdienten Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit versäumten sie es, ihre Konterchancen zu verwerten und den am Ende verdienten Erfolg früher unter Dach und Fach zu bringen.

TSV Opfenbach – SV Amtzell 3:5 (1:1). – Tore: 0:1 Daniel Lebioda (28.), 1:1 Sylvester Ebole (44.), 1:2 Julian Müller (52.), 2:2 Stefan Brey (57.), 2:3 Omar Sharor (59.), 3:3 Helmut Jenetzke (62.), 3:4 Omar Sharor (63.), 3:5 Tobias Eberle (76.). – In einem abwechslungsreichen Spiel konnte Opfenbach dreimal einen Rückstand ausgleichen. Insgesamt machten die Gastgeber aber zu viele Abwehrfehler, um am Ende etwas Zählbares mitnehmen zu können.