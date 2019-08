Fußball-Kreisliga A3: „Wohl stärkste Kreisliga A“ beginnt mit nur vier Spielen

Den ersten Spieltag in der Kreisliga A3 eröffnet am Samstag um 17 Uhr eine Mannschaft, die unter normalen Umstüänden gar nicht mehr in der Liga wäre. Der TSV Wohmbrechts nämlich darf nur wegen des Rückzuges der zweiten Mannschaft des SV Beuren noch in der Kreisliga A an den Start gehen. Mit dem Vorjahresdritten TSV Röthenbach wartet eine schwere Aufgabe auf Wohmbrechts.

Drei weitere Partien folgen am Sonntag. Die vier Absteiger aus Isny, Unterzeil, Eglofs und Lindenberg müssen noch eine Woche länger auf das erste Spiel der neuen Sasion warten, da ihre Spiele vom ersten Spieltag verschoben wurden.

„Liga ist viel stärker als letzte Saison“

Der SV Gebrazhofen, der nach einer starken Saison den sechsten Platz belegte,startet gegen den SV Deuchelried. „Unser Ziel ist es nicht abzusteigen. Durch die Ab- und Aufsteiger ist die Liga viel stärker als letzes Jahr.“, sagt Gebrazhofens Trainer Bernd Bräuchler. „Es werden sich vier, fünf Mannschaften vorne absetzen der Rest wird aber eng zusammen bleiben und es wird vermutlich keine Mannschaft geben,die wirklich abfällt“, fügt Bräuchler noch hinzu.

„Die vermutlich stärkste Kreisliga A im Bezirk,“ beschreibt der Aufststiegstrainer des SV Edelweiß Waltershofen Bastian Plocher die Liga. Im ersten Spiel erwartet Waltershofen den zweiten Aufsteiger, die zweite Mannschaft aus Weiler. „In der Liga schnell ankommen und die Klasse halten ist das Ziel“, sagt Plocher. „Vier, fünf Mannschaften werden vorne spielen, vermutlich die Absteiger und die beiden Vereine aus Wangen. Der Rest wird auf Augenhöhe sein.“, meint Plocher ähnlich wie Bräuchler.

Wangener Derby gleich am ersten Spieltag

Zum Derby der beiden Wangener Vereine Türk SV Wangen und FC Wangen II kommt es direkt am ersten Spieltag. Beiden Teams wird von den anderen Mannschaften viel zugetraut. Sie selbst stapeln aber tief. „Wir werden mit der Spitze nichts zu tun haben. Die Kadersituation sowohl der ersten, als auch der zweiten Mannschaft lässt dies nicht zu.“, antwortet FC Wangens Tainer Gollinger auf die diesjährige Situation. „Kaum neue Spieler, viel Qualität wurde eingebüßt, deswegen ist das Ziel, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Nach vorne wird in der Hinrunde nicht viel drin sein“, ergänzt Gollinger. Als großen Favorit sieht er den SC Unterzeil: „Sie sind letztes Jahr unglücklich abgestiegen, haben fast das gleiche Team mit hoher Qualität.“

Isny und Unterzeil beginnen erst kommende Woche

Die hochgehandelten Vereine aus Isny und Unterzeil starten aber erst eine Woche später in die neue Spielzeit, da das erste Spiel, welches beide Teams gleich gegeneinander bestreiten, verlegt wurde. Während Isny viele Neuzugänge und Abgänge und mit Jan Raab einen Rückkehrer vermelden kann, ist bei Unterzeil fast die gleiche Mannschaft auf dem Platz wie in der vergangenen Saison. Neu im Team sind Torhüter Sandro Holzenberger aus Aichstetten und Nico Trausi aus Leutkirch.

Die anderen beiden Absteiger aus Eglofs und Lindenberg starten ebenfalls erst eine Woche später, da ihre Spiele gegen Neuravensburg und Scheidegg ebenfalls auf einen anderen Termin verlegt wurden.