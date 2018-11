Fußball-Kreisliga A III: Türk-SV lässt nichts anbrennen

Einen sehr wichtigen und hart umkämpften Sieg hat sich am Sonntag die SGM Aitrach/Tannheim in Scheidegg erarbeitet. Sie verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A III Bodensee.

Im Kellerduell zwischen dem FC Leutkirch II und dem TSV Wohmbrechts hatte der FCL das Nachsehen und rutschte in der Tabelle ab. Mit einem 4:1 gegen den SV Neuravensburg bleibt Bezirksliga-Absteiger Ratzenried am Tabellenführer Türk SV Wangen dran, der auch gegen die SGM Dietmanns/Hauerz nichts anbrennen ließ.

TSV Heimenkirch II – FC Wangen II 1:1 (1:0) – Tore: 1:0 Simon Schnepf (41.), 1:1 Mikail Bulut (66.) – Die Gäste aus Wangen hatten mehr Spielanteile, wussten dies aber nicht in Tore umzumünzen. Eine starke Defensivleistung des Heimteams machte einen Punktgewinn möglich. Der Führungstreffer vor der Pause wurde im zweiten Durchgang egalisiert und so stand am Ende ein gerechtes Unentschieden.

SV Beuren II – SV Gebrazhofen 0:4 (0:2) – Tore: 0:1 Timo Riess (11.), 0:2 Moritz Marka (45.), 0:3 Werner Baumann (65.), 0:4 Kai Riess (70.) – Nach der frühen Führung der Gäste hatte das Heimteam zwei Großchancen den Ausgleich zu erzielen. Beide Male verhinderte das Aluminium jedoch den Treffer. Mit dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 0:2. Nach dem Wechsel trafen die Hausherren erneut nur die Latte. Ein Doppelschlag der Gebrazhofener Mitte des zweiten Durchgangs sorgte für die Entscheidung.

TSV Wohmbrechts – FC Leutkirch II 2:1 (0:1) – Tore: 0:1 Linus Kellenberger (18.), 1:1/2:1 Andreas Lau (58./75.) – Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen gelang dem TSV Wohmbrechts gegen den direkten Tabellennachbarn aus Leutkirch der Befreiungsschlag. Die Gäste aus Leutkirch gingen im Kellerduell zunächst in Führung. Ein Doppelschlag durch Andreas Lau im zweiten Durchgang reichten dem TSV für einen wichtigen Heimsieg und drei Punkte im Abstiegskampf.

TSV Ratzenried – SV Neuravensburg 4:1 (3:0) – Tore: 1:0/4:1 Dennis Marc Mihaljevic (10./54.), 2:0 Manuel Schlude (25.), 3:0 Torschütze unbekannt (40.), 3:1 Daniel Stolberg (50.) – Doppeltorschütze Mihaljevic ebnete dem TSV früh in der Partie den Weg zum Sieg. Dank einer guten Leistung lagen die Hausherren bereits zur Halbzeit komfortabel mit 3:0 in Führung. Das Aufbäumen der Gäste nach der Pause wurde nur wenige Minuten später erneut durch Mihaljevic ausgebremst. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für den TSV.

FC Scheidegg – SGM Aitrach/Tannheim 3:4 (1:3) – Tore: 0:1/0:2 Florian Villinger (2./24.), 1:2/2:3 Pius Wilges (41./49.), 1:3/1:4 Gabriel Jehle (45./48.), 3:4 Pathy Mandeko (77.) – In einem unterhaltsamen und hart umkämpften Spiel bezwang die SGM Aitrach/Tannheim den FC Scheidegg knapp mit 3:4. Ein Doppelschlag von Villinger in der ersten Halbzeit brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Ein schnelles Tor nach der Pause brachte die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Der FC gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich nochmals heran. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für das Ausgleichstor.

SV Deuchelried – TSV Röthenbach 2:0 (2:0) – Tore: 1:0 Jonas Brauchle (5.), 2:0 Florian Haussmann (23.) – Das Heimteam zeigte von Beginn an eine konzentrierte und gute Vorstellung und ging früh durch Brauchle in Führung. Mit einem sehenswerten Fernschuss erhöhte der SV Mitte der ersten Halbzeit auf 2:0. Mit diesem wichtigen Heimsieg gewinnt der SV Abstand zu den Abstiegsrängen. Die Gäste aus Röthenbach verpassen damit den Anschluss an die Tabellenspitze.

Türk SV Wangen – SGM Dietmanns/Hauerz 4:2 (2:0) – Tore: 1:0 Kerim Tarhan (14.), 2:0 Momodou Lamin Dibane (23.), 2:1 Johannes Angerer (61.), 3:1 Matthias Güttinger (73.), 4:1 Hakan Turan (80.), 4:2 Phillip Schlachter (90.+2) – Der Tabellenführer aus Wangen zeigte von Beginn an, wer das Sagen hat, und lag bereits Mitte der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Nachdem Johannes Angerer die SGM nach dem Wechsel nochmal ins Spiel zurück gebracht hatte, stellte Torjäger Güttinger wieder den Zwei-Tore-Abstand her. Mit dem 4:1 zehn Minuten vor Spielende war das Spiel entschieden.