Fußball-Kreisliga A III: Führungstrio lässt erstmals Federn

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A III hat das bis dato verlustpunktfreie Führungstrio erstmals Federn lassen müssen. Der TSV Ratzenried unterlag im Spitzenspiel dem FC Wangen II mit 1:3. Der SV Neuravensburg kam gegen Aufsteiger Gebrazhofen nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt aber Erster. Der FC Scheidegg unterlag zu Hause dem Türk SV Wangen mit 2:4. Ein 6:0-Schützenfest feierte die SGM Dietmanns/Hauerz gegen den TSV Heimenkirch II. Nach dem 0:3 in Röthenbach bleibt der FC Leutkirch II weiterhin ohne eigenen Treffer.

FC Wangen II – TSV Ratzenried 3:1 (2:1). – Tore: 1:0 Djamel Yachir (21.), 2:0 Mohamed Kamara (22.), 2:1 Jens Köbach (45.), 3:1 Patrick Kramer (85.). – Beide Teams wurden ihrem Anspruch gerecht, um die vordersten Plätze mitspielen zu wollen, und zeigten ein gutes, intensives Spiel. Den Wangener Doppelschlag nach rund 20 Minuten beantworteten die Gäste mit dem Anschlusstreffer unmittelbar vor der Pause. Wangen musste zweimal verletzungsbedingt wechseln, hatte die Partie ab Mitte der zweiten Halbzeit aber wieder im Griff und vergab nach dem 3:1 noch vier sehr gute Torchancen.

SGM Aitrach/Tannheim – TSV Wohmbrechts 1:4 (1:1). – Tore: 1:0 Adrian Miller (18./Elfmeter), 1:1, 1:2 Andreas Lau (24., 57./Elfmeter), 1:3 Murat Aras (68.), 1:4 Andre Baum (79.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Christian Kober (90./SGM). – Gleich bei ihrer ersten gelungenen Offensivaktion bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Miller verwandelte. Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr erzielte Wohmbrechts schnell den Ausgleich. Knackpunkt des Spiels war Laus Elfmetertreffer zur 2:1-Führung für den Aufsteiger, der verdient die ersten drei Punkte einfuhr.

TSV Röthenbach – FC Leutkirch II 3:0 (3:0). – Tore: 1:0 Quirin Strahlhuber (19.), 2:0 Oliver Knapp (22.), 3:0 Patrick Fink (45./Elfmeter). – Obwohl die Röthenbacher nicht an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen konnte, führten sie bereits zur Halbzeit mit drei Toren. Leutkirch brachte in der zweiten Halbzeit mit seinen Einwechslungen noch einmal Schwung in die Partie. Mit einem Freistoß scheiterten die Gäste an der Latte des TSV-Gehäuses.

SV Gebrazhofen – SV Neuravensburg 2:2 (0:2). – Tore: 0:1 Tobias Müller (15.), 0:2 Felix Rief (20.), 1:2 Kai Riess (48.), 2:2 Manuel Klaus (80.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Moritz Marka (75./SVG). – Nach der Pause agierte Neuravensburg trotz der Zwei-Tore-Führung hektisch und schaffte es in Überzahl nicht, den vierten Sieg im vierten Spiel nach Hause zu bringen.

SGM Dietmanns/Hauerz – TSV Heimenkirch II 6:0 (3:0). – Tore: 1:0, 2:0 Frank Schmuck (14., 21.), 3:0 Philipp Schlachter (45. +3), 4:0 Raphael Schuppan (47.), 5:0 Johannes Angerer (59.), 6:0 Christian Gregg (78.); besondere Vorkommnisse: Rote Karte sowie Gelb-Rote Karte für den TSV (5./90. +1), Johannes Angerer verschießt Elfmeter (5./SGM); - Ein Gästespieler verhinderte mit der Hand die frühe Führung der Spielgemeinschaft und musste dafür mit Rot vom Feld. Angerer konnte den fälligen Strafstoß aber nicht im Tor unterbringen. In Überzahl zeigten die Hausherren Einbahnstraßenfußball.

FC Scheidegg – Türk SV Wangen 2:4 (0:1). – Tore: 0:1 Matthias Güttinger (33.), 0:2 Chris Schmähl (51.), 1:2 Sadri Rushiti (56.), 1:3 Matthias Güttinger (58.), 1:4 Semih Turban (63.), 2:4 Nico Haag (78.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Thomas Schröpfer (90. +3/Türk SV). – Nach einer kurzen Abtastphase nahmen die Gäste das Heft in die Hand und zeigten ein starkes Spiel mit sehenswerten Treffern.

Die Begegnung des SV Deuchelried gegen den SV Beuren II (1:2) wurde bereits Ende August ausgetragen.