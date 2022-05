„Frischzellenkur, aber noch keine Notbeatmung nötig“

Wie jedes Gebäude, ein Freizeitpark oder eine Firma benötigt auch jede Fußgängerzone nach spätestens 30 Jahren eine überarbeitete Konzeption, ein neues Gesicht. Eine Altstadt sollte spätestens dann eine Frischzellenkur erfahren, um auch im Wettbewerb mit anderen Gemeinden zu bestehen, teilt der FDP-Ortsverband Württembergisches Allgäu mit. Dieser hat mit Ortsbegehungen unter fachlicher Beratung die Altstadt von Leutkirch untersucht und Verbesserungspotential ausfindig gemacht.

Vorsitzender Sebastian Scherer, Michael Büssemaker und Luis Kistler dazu: „In Fachkreisen nennt man das zweite Stadtsanierung, bei uns sind es kleine Entwicklungsmaßnahmen. Wir hoffen, auch wenn wir nicht im Stadtrat vertreten sind, auf eine Umsetzung der Maßnahmen, um Leutkirch noch attraktiver zu machen.“ Das Arbeitspapier der FDP präsentiert eine Reihe von Maßnahmen der kleinteiligen Verbesserung und die Suche nach einem attraktiven Innenstadtslogan. „Eine Konzeption lebt auch immer von einem griffigen Slogan“, erklärt Büssemaker, zum Beispiel „Altstadt Leutkirch – Begegnungsstätte für Genießer“.

Gestalterische Elemente und Leitsystem erwünscht

„Die Eingangsbereiche einer Altstadt mit Fußgängerzone sind in jeder Stadt eine gestalterische Visitenkarte. Daher schlagen wir vor, diese an zwei markanten Punkten nachzubessern: Am Eingang Marktstraße nahe Viehmarktplatz sowie am Eingang Kornhaus, Verlängerung Lindenstraße. Als Gestalterische Elemente könnten etwa berankte Metallgerüste und ein attraktives Leitsystem dienen“, erläutert Luis Kistler die Pläne der Liberalen. Ein Leitsystem, plakativ dargestellt und verständlich erklärt, könnte mit drei Routen oder Wegweisern für Altstadtspaziergänge werben: eine Shopping-Route, eine gastronomische Route und eine kulturelle Erlebnisroute. Korrespondierend dann dazu auch auf der Webseite der Stadt Leutkirch.

Haltestellen liefern laut FDP generell einen konstruktiven Beitrag zum ÖPNV. Die der Altstadt angrenzenden Bushaltestellen „Löwenzentrum“, „Salztadel“ und „Vorstadtstraße“ seien in keiner Weise barrierefrei, der Ausstattungsstandard sei minimalistisch und damit keine Werbung – weder für die Altstadt, noch die Benutzung des ÖPNV. Diese Bushaltestellen seien nachzubessern. Es gebe in der Altstadt Leutkirch zu wenig Fahrrad-Abstellplätze. Das nähere Umfeld des Rathauses ist laut FDP dafür geeignet, sinnvoll wären moderne Fahrradständer und Ladestationen für Elektrofahrräder.

Liberale plädieren für mehr Barrierefreiheit

Unter Beachtung der sich ändernden Bevölkerungsstruktur sei die ältere Generation heute schon eine wesentliche Zielgruppe für Gastronomie und Einzelhandel. Um dieser Zielgruppe gerecht zu werden, sollte die in der Altstadt ansässigen Geschäfte und gastronomische Einrichtungen motiviert werden, für mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Der Leutkircher Altstadt fehlt darüber hinaus eine sichtbar zugängliche öffentliche Toilette, teilen die Liberalen weiter mit. Die von der Gastronomie angebotene „nette Toilette“ werde nicht von allen Personen der älteren Generation gern angenommen. Und gastronomieunabhängige Sitzgruppen in der Altstadt von Leutkirch seien ebenso zu wenige vorhanden und Nachbesserungen notwendig.

Der FDP-Ortsverband Württembergisches Allgäu wird zunächst das Gespräch mit der Stadtverwaltung Leutkirch suchen. Zum nächsten liberalen Stammtisch in Leutkirch werden die örtlichen Gewebetreibenden der Altstadt eingeladen.