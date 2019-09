Unbekannte haben am Montag zwischen 18 und 19 Uhr die frisch gestrichene Mauer der Firma Krimmer OHG entlang der Herlazhofer Straße in Leutkirch mit Kraftausdrücken und Strichen beschmiert. Der Schaden an der Wand beläuft sich laut Polizei auf rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Leutkirch, Telefon 07561/84880, erbeten.