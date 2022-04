Friesenhofener Jungmusikantinnen absolvieren D1 Kurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großem Erfolg haben sechs Jungmusikantinnen der Trachtenkapelle Friesenhofen das Leistungsabzeichen D1 abgelegt. Die jungen Musikerinnen Simone Buchbinder, Lena und Laura Dieing, Sofie Kling, Anna Merk und Celina Weiß haben in sechs Vorbereitungskursen, unter der Leitung von Katrin Hegele, die Voraussetzungen geschaffen die Prüfung erfolgreich abzulegen. Die Prüfung fand am dritten März Wochenende im Georg-Schneider-Haus in Leutkirch statt. Im Theorie Teil haben sie sich mit verschiedenen Tonleitern, Gehörbildung, Intervalle, Rhythmus und mehr auseinandergesetzt. In der praktischen Prüfung konnten sie dann ihr Können am Instrument unter Beweis stellen. Die Herausforderung sich der Prüfung zu stellen ist eine große Motivation für die Kinder und Jugendlichen und wäre ohne das große Engagement der Musiklehrer*innen nicht möglich. Roman Dieing Vorsitzender der Trachtenkapelle Friesenhofen freut sich: „Es ist großartig, wie unsere Jungmusikantinnen sich der Aufgabe gestellt haben und den Kurs so erfolgreich abgeschlossen haben, wir sind stolz auf sie und ihre Leistung.“