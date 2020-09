Friesenhofener Dorfgemeinschaft erschafft Café und Veranstaltungsort

Die Kaffeemaschine brummt, in der Vitrine locken Torten und der ganze Raum lädt zum Verweilen ein. Nach mehreren Jahren der Planung und der Bürokratie haben die Friesenhofener im Erdgeschoss des Rathauses, das früher einmal die Schule beherbergte, das Café „Alte Schule“ eingerichtet. Das teilt die Stiftung St. Anna mit. Die Räume sollen darüber hinaus auch für Veranstaltungen genutzt werden, um Leben in den Ort zu bringen. Dafür erhielt der Verein „Dorfgemeinschaft Friesenhofen“ Fördergelder von „Demokratie leben!“. Den Auftakt bildete am Mittwoch ein Vortrag von Luise Lang zum Thema „Stärkung des Immunsystems“. Weitere Veranstaltungen werden laut Mitteilung über die Zeitung angekündigt sowie im Online-Veranstaltungskalender der Stadt Leutkirch eingetragen. Das Café hat freitags ab 17 Uhr und sonntags ab 14 Uhr geöffnet.