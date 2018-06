Friesenhofen wünscht sich Bürger-Café – und Brötchen

Soll das Rathaus in Friesenhofen zu einem kleinen Bürger-Café umgebaut werden, zum lebendigen Treffpunkt in der Ortsmitte? Ist die Idee eines Dorfladens realisierbar?

Falls nicht, könnte im Café eine Bäckerei zu bestimmten Zeiten Brötchen&Co anbieten? Stört der neue Treff die Ruhe der Nachbarn, zumal sich der Platz vor dem Rathaus sich geradezu anbietet, ein paar Tische aufzustellen? Dies ist bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend erstaunlich harmonisch diskutiert worden. Ergebnisoffen – ein Arbeitskreis soll konkrete Pläne ausarbeiten.

Ortsvorsteher Christian Merk begrüßte die Friesenhofener, die so zahlreich erschienen waren, dass die Stühle kaum reichten. Vorne am großen Tisch hatten sich die Ortschaftsräte versammelt. Gisela Buck erläuterte den Plan, die Infrastruktur von Friesenhofen zu stärken. Der Ort dürfe nicht zum reinen Schlafdorf werden, ohne Treffpunkt, ohne jegliche Einkaufsmöglichkeit.

Fakt ist: Friesenhofen ist ein Negativ-Beispiel für den Strukturwandel, von dem fast alle Ortschaften im Umkreis betroffen sind. Früher hat es eine Tankstelle gegeben, eine Metzgerei, mehrere Wirtshäuser, sogar einen Blumenladen. Alles Vergangenheit, und die Bäckerei Fakler hat angekündigt, ebenfalls ihre Türen zu schließen. Die Wirtschaft am früheren Bahnhof Friesenhofen hat ebenfalls geschlossen, die in Rimpach sowieso, die „Heugabel“ ist nurmehr für Feiern und Feste geöffnet. Das Hotel „Goldenes Kreuz“ bietet seinen Übernachtungsgästen nur noch ein Frühstück an, keine liebevoll gestalteten Menues mehr. Tote Hose in Friesenhofen, sozusagen.

Wobei das Vereinsleben durchaus rege ist. Und Friesenhofen als Wohnort punktet, gerade kommt ein neues Baugebiet mit 30 Häusern dazu.

Das Erdgeschoss des Rathauses steht fast leer, bis auf das Büro des Ortsvorstehers. Die Arbeit, so Ortvorsteher Merk später, könne man auch zu Hause erledigen, andere Ortschaften handhaben dies bereits so. Im ersten Stock befindet sich eine vermietete Wohnung, dazu das Ortschaftsarchiv. Der zweite Stock sei ebenfalls leer, der Keller niedrig, feucht und ohne Fenster, für einen Jugendraum - so ein Vorschlag aus dem Publikum – darum nicht geeignet. Mit dem Bürgertreff-Projekt wolle man auch das Rathaus als eigene Immobilie erhalten. Sonst drohe eventuell der Verkauf.

Gisela Buck sagte, was bereits gemacht worden ist. Die Ortsverwaltung habe an 250 Haushalte einen Fragebogen verteilt, der Rücklauf sei mit 183 beachtlich. Die Förderung als Leader-Projekt – der EU-Initiative zur Stärkung des ländlichen Raums – sei aussichtsreich. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle habe die Unterstützung der Stadt zugesagt. Die Kosten des Umbaus – so Christian Merk später auf Anfrage – habe ein beauftragter Architekt auf rund 100 000 Euro beziffert. Man rechne aber eher mit 130 000 Euro, je nach Art des Umbaus.

Wie soll der künftige Dorftreff aussehen? Mit Dorfladen und Cafe? Der Ortschaftsrat habe sich über die Projekte in Beuren, Frauenzell, Reichenhofen informiert. „Da muss man sich gehörig anstrengen, damit dies ein Erfolg wird. Da steckt ganz viel ehrenamtliche Arbeit drin“, so Buck. In Urlau sei der Dorfladen gescheitert, „die Leute sind dann doch nicht hin“. Gewinn sei mit einem Dorfladen kaum zu erzielen, eine Vergabe an einen Betreiber, der davon leben will, wenig aussichtsreich. Ebenso sehe es mit dem Café aus, das nur von Donnerstag bis Sonntag zu bestimmten Zeiten öffne.

Anders stelle sich die Situation in Merazhofen dar. Dort werde das Rathaus zu Café und Museum umgebaut, Es gebe dort einen großen Sponsor, und im Pfarrgarten sei Platz für 50 Gäste.

Die Diskussion begann nach einer kurzen Plauderpause, und sie verlief lebendig. Ob man nicht die Bäckerei Fakler als Stehcafé weiter betreiben könne, mit Zuschuss? Das wäre sinnvoller, als eine Rieseninvestition zu machen. Nein, so die Antwort der Verwaltung, einen Zuschuss gebe es nur für öffentliche Gebäude. Zudem, so eine Mutter, sei ein Stehcafé kein Treffpunkt, in dem man sitzen und reden könne. Und Ortsversteher Merk ergänzte: „Wir haben jetzt die einmalige Chance, das Rathaus zu sichern, Wir haben jetzt Hochkonjunktur, wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht“. Also: Jetzt etwas machen.

Ein Mann meinte: Mir persönlich ist es eigentlich egal, was mit dem Rathaus passiert, Aber wenn ich keine Brötchen mehr kaufen kann, ist das Sche......“ Eine Frau entgegnete, in Eglofs gebe es im Dorfcafé einen Brotverkauf. Das laufe gut.

Immer wieder tauchte die Frage auf, ob man nicht einen Pächter finden könne. Der Ortschaftsrat bezweifelte, jemanden zu finden. „Jetzt zu starten, ist einfacher als dafür zu sorgen, dass dies auch in drei oder fünf Jahren besteht – das ist die Herausforderung“.

Immerhin haben sich in den zurückgesandten Fragebögen 43 zur aktiven Mitarbeit erklärt, in welchem Rahmen auch immer. 30 wären bereit, als Sponsor zu unterstützen. Eine Frau, vor zwei Jahren zugezogen, erklärte spontan, gerne ehrenamtlich tätig zu werden. Ein Friesenhofener sah ein ehrenamtliches Engagement als Basis des Projekts allerdings kritisch: „ Hier kann der eine den anderen nicht leiden, und ist neidig“.

Das Feuerwehrhaus als Alternative? Geht wohl nicht, sagte der Ortsvorsteher. Also am ehesten ein Café mit Brotverkauf, wobei die Backwaren die ganze Woche erhältlich sein müssten, zu bestimmten Zeiten. Jetzt soll erstmal ein Arbeitskreis das Projekt konkretisieren, Merk verteilte entsprechende Anmeldebögen.

Und die Gegner, die sich bislang nicht zu Wort gemeldet hatten? Die äußerten sich erst zum Schluss, betonten aber, sie seien keineswegs dagegen, hätten nur Sorge um ihre Ruhe. „Wir haben bereits Busverkehr wegen der Schule, diverse Lkw, dazu den Spielplatz. Wir wollen jetzt nicht noch nachts Unruhe.“

Eine Anliegerin beklagte, dass die Blechrutsche wahnsinnig laut sei, weil Kinder darauf mit den Füßen trampeln, oder Steine runterrollen. Merk stellte in Aussicht, eine leisere Rutsche aufzustellen. Ein weiterer Anlieger: Man müsse auch die berücksichtigen, die um vier Uhr morgens aufstehen und zum Schaffen gehen.

Gisela Buck dazu: „Wir wollen einen Konsens finden, mit dem alle leben können“. Ortsversteher Christian Merk: „Wir wollen die Gemeinschaft stärken, keine Gräben aufmachen“. Jetzt ist erst einmal die Arbeitsgruppe am Zug.