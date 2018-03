Frieder Frick neuer Vorstand

Der Schwäbische Albverein in Leutkirch hat einen neuen Vorstand. Nach 17 Jahren hört Hans Marktanner auf und gibt die Vorstandschaft an Frieder Frick weiter, schreibt der Vorstand in einer Pressemitteilung.

An der Jahreshauptversammlung der Wanderer und Radler im großen Postsaal konnten die 90 Mitglieder am Ende aus voller Kehle „Ein schöner Tag“ (Amazing grace) singen, war doch ein neuer Vorstand in Amt und Würde gewählt worden. Doch zuerst musste der „alte“ Vorstand Hans Marktanner noch seine letzten Pflichten erledigen. Mit 220 aktiven Mitgliedern steht der Schwäbische Albverein gut da. Herbert Wiggers als zweiter Vorstand bedankte sich mit einem Geschenkkorb für 17 Jahre Vorstandschaft und erinnerte ein wenig an die vielen gemeinsamen Erlebnisse als Kollegen und später als unermüdliche Radler und Wanderer im Verein.

Aus dem Bericht der Schriftführerin ging hervor, dass bei den Sonntags- bzw. Ganztagestouren im Schnitt 55 Personen dabei waren und circa 7,8 Kilometer gelaufen wurde. 81 Personen waren wieder zur Besinnungsstunde auf die Galluskapelle gekommen. Manfred Kathan berichtete von den 57 unfallfrei gewanderten Touren, bei denen insgesamt knapp 3000 Wandersmänner und -frauen knapp 25 Tausend Kilometer gelaufen sind. Auch die Wanderwoche Ende August war von gutem Wetter geprägt, so dass tatsächlich alle 49 Teilnehmer 57 km in 19 Stunden in und um Klausen herum wandern konnten. Für dieses Jahr ist die Wanderwoche nach Abtenau im Salzburger Land geplant, die aber bereits ausgebucht ist.

Auch die Radler sind im vergangenen Jahr erfreulicherweise wieder eine unfallfreie Saison gefahren und konnten 17 Halbtages- und sechs Ganztagestouren durchführen, bei denen im Schnitt 23 Radler dabei waren, ein Plus gegenüber dem letzten Jahr. Die gesamte Fahrleistung betrug fast 30 Tausend Kilometer. Highlight war sicherlich die 5-tägige Moseltour von Schengen bis Koblenz. Herbert Wiggers bedankte sich bei den Vorradlern Gabi Mauch, Josef Schäffeler aus Leutkirch und Josef Schäffeler aus Engerazhofen, sowie Horst Kindler und Willi Sonntag, die sich immer wieder neue und interessante Touren ausdenken und hofft auf deren weitere Unterstützung.

Einziger Kandidat

Die Kassenprüfer bescheinigten Wolfgang Dentler eine exzellente Kassenführung, so dass die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet wurde. Nun kam der wichtigste Punkt des Tages an die Reihe. Wer stellt sich zur Wahl zum Vorstand der Ortsgruppe Leutkirch? Frieder Frick war der einzige Kandidat, und jeder im Saal fragte sich: Wer ist Frieder Frick? Seit bald zwei Jahren wohnt er mit seiner Frau Birgit in Leutkirch, nachdem er über 40 Jahre in verschiedenen Positionen im Vertrieb von Airbus in Ulm gearbeitet hatte. Geboren ist er in Bad Waldsee, aufgewachsen in Haisterkirch. Da beide gerne wandern und radeln und sich auch nicht scheuen, mit großen Gruppen unterwegs zu sein, fühlen sie sich sichtlich wohl in Leutkirch. Somit bekommt der Schwäbische Albverein zusätzlich zum neuen Vorstand als Zugabe noch eine, nämlich seine Frau.

OB Hans-Jörg Henle freute sich, diese Wahl durchzuführen, gratulierte herzlich und wünschte dem neuen Vorstand alles Gute. Rosl Bodenmüller hieß den neuen Vorstand mit einem bunten Blumenstrauß, der die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins widerspiegeln sollte, willkommen. Beendet wurde die Jahreshauptversammlung durch Ferdinand Marschall, der einen humoristischen Beitrag in Liedform brachte, in dem er in sechs Versen das vergangene Jahr Revue passieren ließ und auf die Gemeinschaft im Schwäbischen Albverein hinwies.