Friedenslicht aus Betlehem im Mutmacher-Zelt

Die Mutmacher-Jugendarbeit geht diesen Advent neue Wege. Im Pfarrgarten bei der St. Martinskirche steht bis kommenden Mittwoch, 21. Dezember, das Mutmacher-Adventszelt. Es ist ganztägig geöffnet und lädt zum Verweilen ein, teilt die Katholische Kirchengemeinde St. Martin mit.

Ein Audio-Impuls führt in die Adventszeit ein und das Friedenslicht aus Betlehem brennt in der Zeltmitte. Es kann von dort aus in die Häuser und Wohnungen der Stadt mitgenommen worden. Der Adventsimpuls wurde von Jugendlichen der Kirchengemeinde und der Ministranten vorbereitet. Benjamin Sigg und Dennis Hemer von der Mutmacher-Jugendarbeit freuen sich über dieses Angebot, zu dem besonders Schulklassen eingeladen sind. Auch wenn die Schulgottesdienste ausfallen müssen, ist so ein besinnlicher Moment vor Weihnachten möglich.