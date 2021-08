Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 23.07.2021 feierten insgesamt 91 Schüler*innen ihren Abschluss an der Fachschule für Sozialpädagogik an der Geschwister-Scholl-Schule. Dabei kamen zwei Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeitpunkten zusammen, um in gebührendem Rahmen ihren Abschluss zu gestalten.

In einem ersten Teil bekamen 40 Schüler*innen die Zeugnisse für das Bestehen des schulischen Teils der Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher, davon 11 mit dem Zusatzerwerb der Fachhochschulreife.

Es gab in diesem Abschlussjahrgang einmal die Traumnote sehr gut. Christl Jäger aus Opfenbach-Mellatz schloss den schulischen Teil der Ausbildung zur Erzieherin mit einem Durchschnitt von 1,0 ab.

Weitere Preise: Andreea Nita und Jessica Schramm mit einem Durchschnitt von 1,7; Christine Bareth und Nicole Heuck mit einem Durchschnitt von 1,5; Tamara Reutlinger mit einem Durchschnitt von 1,4; Tamara Geppert mit einem Durchschnitt von 1,3; Sofia Rapp mit einem Durchschnitt von 1,2 und Marlene Grieshaber mit einem Durchschnitt von 1,1.

In seiner Rede betonte der Abteilungsleiter Berthold Miller die Übergangsphase, in welcher sich die Schüler*innen befinden: „Abschied nehmen von Liebgewonnenem aber auch Lästigem; Freude auf das Neue aber auch Sorge vor Herausforderungen“. Gleichzeitig hob er die weitere Begleitung im kommenden Jahr des Berufspraktikums hervor.

In einer anschließenden Abschlussfeier begrüßte und beglückwünschte der Schulleiter Heinz Brünz die 51 Berufspraktikant*innen zu ihrem Zeugnis zur Staatlichen Anerkennung als Erzieher*in. Stolz verkündete Berthold Miller, dass 16 Erzieher*innen ihre Ausbildung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben und der Gesamtdurchschnitt bei 1,8 liege.

Er verwies darauf, dass fast alle der Berufspraktikant*innen eine Stelle haben, mehr als die Hälfte davon werde sogar von den Einrichtungen übernommen. Eine große Besonderheit ist zudem ab diesem Schuljahr, dass den Absolvent*innen der Titel „Bachelor Professional in Sozialwesen“ verliehen wird. Mit diesem Berufsabschluss erhalten sie eine allgemeine Zugangsberechtigung zu allen Hochschulen in Baden-Württemberg. Was diese Aufwertung der beruflichen Erzieher*innenausbildung bedeute, werde die Zukunft zeigen, meint Berthold Miller in diesem Zusammenhang.

Für die weitere berufliche Zukunft wünschen wir allen Schüler*innen alles erdenklich Gute.