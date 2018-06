Freizeit, Fußball, Frohsinn

Welch ein Glück, dass Toni Kroos in der letzten Minute das Siegtor gegen Schweden geschossen hat! Sonst wäre der Sonntagabend in der Festhalle eher eine nostalgische Trauerveranstaltung geworden. Das Fußballfieber haben die Frauen und Männer vom Sängerkranz Leutkirch 1835 e.V. thematisiert, dazu das Sommervergnügen. Viel Beifall hat auch die recht junge Truppe „Vocal Dream“ aus Schwendi (Kreis Biberach) erhalten. Ein temperamentvoller Gastauftritt.

Die Festhalle ist gut besucht, links an der Bühne strahlt eine große Sonne, unter der papierne Segelschiffchen Lust auf Urlaub machen. Rechts hängt die Deutschlandfahne, mit vier weltmeisterlichen Bällen. Die Sängerinnen aus Leutkirch tragen schwarz-rot-goldene Girlanden, die Herren haben sich in die Fußballshirts der Nationalmannschaft gewandet. Auch in Größe XXL – da wäre ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer nur schwer möglich.

„Vocal Dream“ feiert Jubiläum

Mit „Wochenend und Sonnenschein“ beginnt der Chor. Die Amboss-Polka erklingt, Schlagzeuger Florian Sauter liefert auf dem schweren Eisenteil den passenden Sound. Am Flügel sorgt Irene Streis für den richtigen Ton, vorne dirigiert, natürlich, Anne-Regina Sieber. Vorsitzende Elfriede Rauscher begrüßt, als Vertreterin der Stadt ist Bürgermeisterin Christina Schnitzler da. Sabine Gisbert sowie Sabine Centner führen gut gelaunt durchs Programm. Da will am Sonntag der Süße mit der Süßen segeln gehen. Die Beachboys surfen locker vorbei, bushy bushy blonde hairdo, inside outside USA. Da laufen vor allem die Sangesherren zu großer Form auf. Einen guten Griff hat der Sängerkranz mit „Vocal Dream“ gemacht. Die Gruppe um Sonja Walter feiert heuer ihr 20. Jubiläum, doch einige, die auf der Bühne stehen, sind damals noch gar nicht auf der Welt gewesen. Temperamentvoll, mit viel Spaß und Bewegung agieren die Gäste. Entführen launig kostümiert ab in den Süden. Schmelzen im Sonnenschein wie Eis dahin. Besingen die perfekte Welle, die ja seit dem Tsunami nicht mehr so oft zu hören ist. Bei der Zugabe „Oh happy day“ beeindruckt Verena Tron mit veritabler Gospelstimme. Echt gut, diese Lauryn Hill aus Laupheim.

Auch Fußballlieder erklingen

Die „Troikafahrt“ soll russische Atmosphäre nahe bringen, da hat man eher Pferdegespanne in tief verschneiter Weite im Kopf als sommerliche Leichtigkeit. Fußballlieder erklingen, früher eine Mutprobe für die Mannen der Nationalmannschaft. Geholfen hat dieser etwas holprige SingSang ja nicht immer. Bei „Buenos dias, Argentina“ hat Udo Jürgens den Kickern geholfen, „Wir sind schon am Brenner“ ist auch so ein Stück nicht ganz unpeinlicher Fußballgeschichte, vom Sängerkranz besser als im Original. „Un´estate italiana“ von Gianna Nannini dagegen ist ein Ohrwurm, ein Allzeit-Hit. Als Schlusspunkt hoffen die Leutkircher Stimmen auf den ganz großen Erfolg, „We are the champions“.

Dann ist doch nicht Schluss, das Spiel geht in die Verlängerung. Sängerkranz und „Vocal Dream“ schmettern gemeinsam die Hymne des FC Liverpool: „You never walk alone“. Und als weitere Ermunterung für Jogis Jungs: „Wenn nicht jetzt, wann dann“ von Höhner. Also: Auf geht’s!