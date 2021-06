Freikarten für Familien in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Leutkirch sind in den vergangenen Monaten viele Hilfsangebote entstanden. Menschen helfen einander, sehen die Not anderer und sind füreinander da. Nun darf unter anderem wieder das Freibad Stadtweiher besucht werden.

Einige Menschen haben die letzten Monate allerdings schwer getroffen: Sie sind in eine finanzielle Schieflage geraten. Sie können sich z.B. eine Eintrittskarte für den Stadtweiher nur schwer leisten. Da es in diesen schwierigen Zeiten wichtig ist, wieder am Leben teilhaben zu können, hatte Gemeinderat Jochen Narr die Idee: „Ich schenk Dir was“ – Leutkircher erwerben für Menschen in Not Eintrittskarten für das Freibad Stadtweiher.

Carmen Scheich, als Koordinierungsstelle des Familienbündnisses, hat sich der Idee angenommen und mit Rainer Müller, Sozialberatung der Caritas, Pfarrerin Tanja Götz von der evangelischen Kirchengemeinde und Sonja Seel, Sozialberatung der Diakonie in Leutkirch, die Idee weiterentwickelt, mit einer pragmatischen und praktischen Lösung:

Jeder, der in diesen Zeiten etwas Gutes tun möchte, hat die Möglichkeit eine Zehnerkarte für den Stadtweiher in einen geschlossenen Briefumschlag in den Briefkasten an der Dreifaltigkeitskirche „Familie in Not“ einzuwerfen. Über das Hilfskonto der evangelischen Kirchengemeinde „Familie in Not“ unterstützen Spenderinnen und Spender seit mehr als 30 Jahren Menschen in herausfordernden Lebenssituationen.

Der Briefkasten wird regelmäßig geleert und die gespendeten Stadtweiher-Karten werden an bedürftige Personen in Leutkirch über die Sozialberatungsstelle der Caritas und der Diakonie vergeben. Die Karten können, ganz regulär, an der Freibadkasse erworben werden.

Die Leutkircher Bürgerstiftung unterstützt wie schon im Vorjahr die Aktion und hat als Anschub fünf Zehnerkarten für Erwachsene und 15 Zehnerkarten für Kinder und Jugendlich im Gesamtwert von über 500 Euro erworben.

Fragen zur Aktion beantwortet Carmen, Scheich, Kinder,- Jugend- und Familienbeauftragte oder direkt an die Sozialberatungsstellen in Leutkirch.