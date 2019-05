Freie Wähler: Verkehr in Leutkirch ist ein großes Problem

Überschaubar ist die Zahl derer, die am Mittwochabend zur Kandidatenvorstellung der Freien Wähler in den Postsaal gekommen sind. Aber die Politikinteressierten haben viele Fragen und Anregungen. So wird zweieinhalb Stunden lang lebhaft diskutiert. Schwerpunkt: die Verkehrsbelastung, Schulen und Kindergärten, der Investitionsstau.

Klare Aussage: Auch die Freie Wähler Vereinigung (FWV) will in der Marktstraße Süd die verkehrsfreie Zone. „Niemand muss wegen 500 Gramm Wurst bei der Metzgerei vorfahren“, sagt Fraktionsvorsitzender Walter Braun. Natürlich müsse man auch an die Ladenbesitzer denken. Über alternative Parkplätze solle im Herbst entschieden werden, wenn der Parkleitplan vorliegt. Auch das derzeit ruhende Projekt „Gänsbühl“ werde im Gesamtkonzept „Lebenswerte Stadt“ eingebunden.

Die Bewerber um einen Sitz im Gemeinderat stellen sich einzeln vor, erklären ihre Schwerpunkte. Fast alle 19 sind präsent. Darunter sind neben Braun auch die beiden anderen, die sich derzeit im Rat für die FWV um die Kommunalpolitik kümmern, Rupert Steinle und Hans Werner Birkenmaier.

Erster Diskussionspunkt sind Schulen und Kindergärten. Die FWV wolle sich für den Erhalt von Schulen in den Ortschaften einsetzen, sofern die Schülerzahlen dies erlauben. „Kurze Wege für kurze Beine“. Der Sanierungsstau solle kontinuierlich abgearbeitet werden. Es gehe um die Schulen Ausnang, Don Bosco, Adenauerschule, Willerazhofen und Wuchzenhofen. Man müsse überlegen, wie man mit dem millionenschweren Gymnasiums-Projekt „Lernen hoch drei“ Synergieeffekte schaffe, etwa bei der Frage der Jugendmusikschule. Vorstellbar sei, diese im neuen Anbau zu integrieren, das Georg-Schneider-Haus zu verkaufen. „Wir hatten magere Jahre“, sagt Braun, „jetzt ist mehr Geld da. Aber das muss ja geplant werden. Die Verwaltung – auch das Bauamt – arbeitet an der unteren Personalgrenze“. Jedenfalls seien alle Projekte in der mittelfristigen Planung – auch die Sanierung von Straßen, die eher Schlaglochpisten sind.

Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ungebrochen

Braun weist auf eine für die Stadt unvorhergesehene Anforderung hin: Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Darum entstehe in Adrazhofen ein neuer Kindergarten, weitere seien in Planung, möglichst in der Nähe der neuen Baugebiete. Man brauche dringend mehr Tagesmütter, werde größeren Betrieben einen eigenen Kindergarten ans Herz legen. „Leutkirch ist eine wachsende Stadt“. Auch die Nachfrage nach Gewerbeflächen sei ungebrochen.

„Leutkirch erstickt im Verkehr“, sagt ein Zuhörer. 100 Lkw der Milei-Zulieferer führen täglich, auch sonntags, durch die Stadt. Der Fahrradweg Wangener Straße ist ein Problem, der längst überfällige Radweg Urlau-Schmidsfelden sowieso. Die bisherige Verkehrsplanung zum Baugebiet „Storchengärten“ sei unausgegoren, die Storchenstraße schon jetzt sehr belastet. Gefährlich für die Schulkinder, die zu Bus oder Zug eilen. Rupert Steinle, Verkehrsexperte bei den Freien Wählern, kennt und nennt die Probleme. Im Gespräch sind verschiedene Lösungsansätze – Ausweitung der Tempo-30-Zonen, Einbahn-Regelungen, Verbot von Lkw über zwölf Tonnen in der gesamten Stadt, außer Zulieferer. Die längst überfällige „intelligente Ampelschaltung“ zwischen Isnyer-Kemptener Straße und Mohrenkreuzung könne die Staus minimieren. Es fehle aber die große Lösung, die Südumfahrung. Diese ist durch ein Naturschutz-Gutachten blockiert. Braun: „Wir fordern diese seit langem. Isny und Bad Wurzach haben ihre Umgehung bekommen. Wir lassen nicht locker“.

Ganz am Rande gibt es eine Frage zum Center Parc. „Zahlt der Gewerbesteuer an die Stadt?“. Die Antwort des Haushaltsexperten Braun: „Nein. Zuerst kommen die Abschreibungen, das dauert. Aber ab dem Jahr 2020 soll es eine Infrastrukturabgabe geben“.