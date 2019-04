Freie Wähler nominieren ihre Kandidaten zur Kommunalwahl

Die Freien Wähler haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl sowohl für den Leutkircher Gemeinderat als auch für den Kreistag Ravensburg im Wahlkreis VIII, also Leutkirch, Aichstetten und Aitrach, nominiert.

Der Freie-Wähler-Vorstand Walter Braun leitete die Nominierungsversammlung in Leutkirch, bei der sich 19 Leutkircher Kandidaten aufstellen ließen, die laut der Pressemitteilung der Partei dem Wähler ein tolles Spektrum an Persönlichkeiten und Kompetenzen in deren Berufssparten bieten wird.

Bisher bildeten die drei langjährigen Gemeinderäte Hans Werner Birkenmaier, Rupert Steinle und Walter Braun die Fraktion der Freien Wähler. Laut Braun sei es ein realistisches Ziel mit dieser interessanten Kandidatenvielfalt einen Zugewinn an Ratssitzen im Plenum zu erreichen und das in allen Alterklassen. Auch viele jüngere Kandidaten setzten mit deren Nominierung bei den Freien Wählern ein klares Zeichen Demokratie zu leben, unabhängig von einer politischen Parteibuchfärbung, heißt es weiter in dem Pressetext.

Eine spannende Kandidatenvielfalt aus Leutkirch Stadt und auch zum Teil aus den umliegenden Ortschaften und Teilorten wird antreten. Die Frauenquote sei gemäß des Berichts nicht befriedigend, da viele potenzielle Kandidatinnen aus familiären und beruflichen Gründen ihre Bereitschaft nicht zusagen konnten.

Zahlreiche Kompetenzen

Von Rentnern mit entsprechender beruflicher – wie auch Lebenserfahrung, dem Landwirt, der kaufmännischen und medizinischen Fachangestellten, über Banker, Lehrer, Arzt, Ingenieur, Techniker und Handwerker, bis hin zu Freiberuflern aus verschiedenen Sparten bieten die Freien Wähler nach eigenen Angaben zahlreiche Kompetenzen in einem sehr breit gefächerten gesellschaftlichen Spektrum. Viele Kandidaten seien darüber hinaus ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen und sozial geprägten Einrichtungen und Organisationen aktiv.

Für den Kreistag Ravensburg wurden neun Kandidaten nominiert. Neben Achim Neumann aus Aitrach und sieben weiteren Kandidaten aus Leutkirch tritt auch Hans Peter Künst, der mittlerweile in Wangen wohnt und bereits im Kreistag vertreten ist, erneut für den Wahlkreis VIII an.