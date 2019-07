Freie Plätze an der Jugendmusikschule in Leutkirch

Mit allen Sinnen und viel Spaß die Welt der Musik erobern – das ist das Motto der musikalischen Frühförderung der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS). Wie die Jugendmusikschule mitteilt, gibt es freie Plätze bei den Musikzwergen und in der musikalischen Früherziehung.

Mit Hilfe ihrer erwachsenen Begleitung wecken spannende Fingerverse, schwungvolle Kniereiter und lustige Bewegungsspiele das musikalische Interesse der Kinder in der Zwergenmusik. Das gemeinsame Singen regt sie an, ihre eigene Stimme zu entdecken. Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln und Trommeln führen sie in die Welt der Klänge ein und fördern den spielerisch-fantasievollen Umgang mit Musik. Willkommen seien Kinder ab eineinhalb Jahren mit einer Begleitperson, heißt es im Pressebericht der JMS Der Kurs findet wöchentlich statt. Ein Einstieg ist monatlich möglich, ebenso kann eine Kündigung monatlich ausgesprochen werden.

Weiter bieten die Diplommusikpädagogen für Kinder ab drei Jahren die musikalische Früherziehung an. Ziel hier sei es laut dem Pressetext, das musikalisches Potenzial zu stärken und den Kindern Raum und Zeit zu geben, Musik zu entdecken und lieben zu lernen. Fantasievolle Bewegungsspiele, das Singen von Liedern und das Instrumentalspiel ermöglichen es, Musik mit allen Sinnen zu erleben. Der Unterricht wird in Gruppen von sieben bis zehn Schülern erteilt. Diese Anzahl ermöglicht eine Förderung des gemeinsamen Musizierens und lässt gleichzeitig Raum, auf jedes Kind individuell einzugehen.