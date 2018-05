Freibad Stadtweiher öffnet an Christi Himmelfahrt

Die Freibadsaison am Stadtweiher wird voraussichtlich am Himmelfahrtstag, 10. Mai, beginnen. Die Vorfreude der Leutkircher auf den Badesommer ist laut einer Pressemitteilung groß: Niemals zuvor hat das Kassenteam des Freibads im Voraus so viele Karten verkauft, wie vor dem Badesommer 2018.

416 Familien, 256 Erwachsene und 80 Kinder und Jugendliche lösten in den letzten Tagen an der Freibadkasse ihre Saisonkarten. Vermutlich hat das gute Wetter im April die Menschen daran erinnert, dass das Freibad bald öffnet. wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, bildetetn sich immer wieder Warteschlangen vor dem Kassenhaus, manche der Ticketkäufer hatten auch schon ihre Badesachen dabei. Das freilich war voreilig, denn noch ist das Bad nicht geöffnet. Die Stadtverwaltung belohnt in der bevorstehenden Badesaison ihre treuesten Badegäste. Wer mit seiner Dauerkarte die Freibadkasse während der Badesaison 2018 am häufigsten passiert, der erhält am Ende der Badesaison seine Dauerkarte für 2019 zum Nulltarif. Für die Plätze zwei und drei gibt es Trostpreise.

Wie es scheint, sind die Eisheiligen in diesem Frühjahr ein paar Tage früher dran, als es der Kalender vorsieht. Das jedenfalls legt der Blick in die Online-Wetterdienste nahe. Diese sagen für das erste Maiwochenende (5./6. Mai) unbeständig-kühles Wetter mit kalten Nächten, danach aber steigende Temperaturen vorher. Und so hat die Stadtverwaltung entschieden, das Freibad zum langen Himmelfahrtswochenende bereits fünf Tage vor der „Kalten Sophie“ (15. Mai), der letzten der vier Eisheiligen, zu öffnen. Freibad-Schwimmmeister Robert Rössler und sein Team haben das Bad fit gemacht für eine neue, möglichst lange und warme Saison. Sollte das Wetter wider Erwarten am Himmelfahrtswochenende zu kühl sein, dann öffnet das Freibad am Freitag, 18. Mai, – zu Beginn der Pfingstferien.

Am Eröffnungstag wird das Wasser in den Becken etwa 20 Grad warm sein. Im Weiher sind die Temperaturen in der ersten Phase erfahrungsgemäß ein Fall für „Fortgeschrittene“. Mit mehr als 18 Grad sollte niemand rechnen, der sich zu Saisonbeginn in die Fluten des Weihers wagt.