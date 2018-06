Frauenselbsthilfegruppe feiert Segnungsgottesdienst

In einem sehr bewegenden Wort-Gottesdienst hat die Frauenselbsthilfegruppe Leutkirch ihren Segnungsgottesdienst in der Wallfahrtskirche in Gschnaidt gefeiert. Nachdem der Pfarrer kurzfristig ausfiel, suchte sich die Vorsitzende Renate Schönenberger ihre Texte zum Wortgottesdienst selbst aus. Die einfühlsame Lesung, die Texte mit der Kerze oder dem Regenbogen berührte die laut Mitteilung anwesenden Zuhörer. Mit den Liedern: „Donna nobis pacem“ oder dem Kanon „Steht auf, steht zusammen“ beeindruckten die Leutkircher Gassensänger die Kirchenbesucher . Beim Segen und dem Text „Der heilige Geist wecke in uns die Sehnsucht, und stärke uns, unser Leben ganz in den Dienst der Menschen zustellen, der barmherzige Gott schenke uns seine Liebe und seinen Frieden, heute und in allen Tagen unseres Lebens“ und dem Lied „Möge die Straße“ ging ein wundervoller Wort-Gottesdienst zu Ende. Nach langanhaltendem Applaus und Dank an die Sänger gab es noch als Zugabe ein stimmgewaltiges und von allen gesungenes Lied „Großer Gott wir loben Dich“.