Frauenbund Leutkirch initiiert Solibrot-Aktion in Leutkirch

Gerechte Lebensbedingungen weltweit – dieses Ziel verfolgen der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) und Misereor mit der bundesweiten Spendenaktion in der Fastenzeit, die nun schon zum sechsten Mal angeboten wird.

Der Frauenbundzweigverein Leutkirch beteiligt sich nach eigenen Angaben zum dritten Mal an der Solibrot-Aktion unter dem Motto „Heute schon die Welt verändert?“ Die Bäckerei Wandinger (Foto) backt während der ganzen Fastenzeit ein sogenanntes Solibrot (Vesperlaible, 500 Gramm) und verkauft es mit einem Benefizanteil von 50 Cent. Auch die Bäckerei Steinhauser in Diepoldshofen backt Solibrot und verkauft es in den Leutkircher Filialen. In der Eschachbäckerei sowie in verschiedenenden Bäckereifilialen stehen jeweils Solibrot-Spendenkässchen, in welche bei jedem Brotkauf solidarisch 50 Cent – gerne auch mehr – gegeben werden können. Die Solibrot-Spenden der zwölf KDFB-Gruppen aus dem Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart gehen dieses Jahr an ein Frauenprojekt in Timor-Leste, auch Osttimor genannt. Dieser unabhängige Staat in Südostasien beansprucht die Hälfte der Insel Timor und hat rund 1, 2 Millionen Einwohner. Ein großes Problem sei die häusliche Gewalt gegenüber Frauen. Das Projekt helfe die Lebenssituationen und Zukunftsperspektiven von Frauen und Familien zu verbessern.