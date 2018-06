Frauen und Helfer fahren nach Sigmaringen

Der Frauenbund Leutkirch und der Helferkreis St. Martin unternehmen am Dienstag, 23. Mai einen gemeinsamen Halbtagesausflug nach Sigmaringen. Auf die Busfahrt erfolgt eine etwa einstündige Besichtigung des Schlosses. Anschließend besteht die Möglichkeit für einen kleinen Stadtbummel oder zum Kaffeetrinken. Die Abfahrt in Leutkirch erfolgt um 11.15 Uhr bei der Hutter-Garage und um 11.30 Uhr am Löwencenter. Anmeldungen sollten bis Mittwoch, 17. Mai unter Telefon 07561/3238 bei Gabi Stratmann erfolgen