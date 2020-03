Frauen nähen für die Passionsspiele in Engerazhofen

So gut wie alle Bürger von Engerazhofen bereiten sich seit Wochen intensiv auf die fünften Passionsspiele im April vor. Kürzlich kamen Frauen mit ihren privaten Nähmaschinen im Haus der Mitte zusammen, um die noch fehlenden Gewänder fürs Volk, hauptsächlich in den Größen L und XL zu nähen. Dank der Spende einer Rolle rohweißen Baumwollstoffs konnten daraus rund 30 Gewänder in T-Form zugeschnitten werden.

Nicht nur der große Kleiderfundus wird derzeit wegen Ausbesserungen durchgecheckt, etliche neue Gewänder sind aufgrund von zusätzlich rund 100 Statisten nötig. Unter der Regie von Lisa Netzer und Lucia Leising samt ihren „Azubis“ Lisa Geißler und Anna Leising wurden Gewänder zugeschnitten und genäht. Vieles wird vom 15-köpfigen Nähteam auch privat zu Hause noch fertig gestellt.

Die neun Hohepriester werden ganz neu ausgestattet mit körperlangen schwarzen Schals sowie einer schwarzen Haube auf dem Kopf nach Vorgabe von Pfarrer Wrobel. „Er legt Wert darauf, dass alle Stoffe aus Baumwolle oder Leinen sind und keine Synthetiks, keine glänzende Stoffe oder welche mit Mustern verwendet werden“, erläutern Lisa Netzer und Lucia Leising. Gespielt wird das Volk vom Baby auf dem Arm der Mutter bis zum 90-jährigen Senior, alle Generationen sind dabei und brauchen entsprechende Bekleidung. Die Frauen tragen Kopfschals, teils auch die Männer. Die Jünger Jesu haben spezielle Gewänder, die jedes Jahr gleich sind.

Die fertig genähten Kleider werden von Lisa Netzer und Lucia Leising dann zu Hause in den Waschmaschinen eingefärbt. Manche Stoffe bleiben auch rohweiß. Als Farben eignen sich hellblau, hellgrün, gelb, altrosa oder braun, so wie es damals üblich war. Alles wird großzügig genäht, nichts soll eng sein, denn darunter sind bei den Spielen vielleicht Pullis und Anoraks erforderlich, je nach Temperatur. Als Schuhe dürfen Bergschuhe getragen werden. Nur die Soldaten müssen barfuß in Sandalen mit Riemen an den Waden auftreten, egal welche Witterung herrscht.