Frauen gestalten stattliche Kräutersäule im Regina Pacis

Die Tradition, viele verschiedene Heilpflanzen, Kräuter und Blumen in Büscheln zu Mariä Himmelfahrt am 15. August zu binden, ist in katholischen Gegenden schon viele Jahrhunderte alt. Es heißt, das Grab der Gottes Mutter Maria war einst erfüllt von Rosen- und Kräuterduft, daher gibt es diesen Brauch. Im Haus Regina Pacis hat es seit mehr als zehn Jahren Tradition, hunderte von Kräutersträußen zu binden und daraus eine Kräutersäule zu gestalten.

So kamen mehr als zehn Frauen sowie Gäste des Hauses und ehrenamtliche Helfer im Garten des Regina Pacis zusammen, um die Kräuterboschen zu binden. Es gab auch dieses Jahr sehr viele Pflanzen- und Blumenspenden, sodass genügend „Material“ vorlag. Heilkräuter und Gewürze, blühendes und verblühtes, vieles aus Gärten, Wiesen und Wald wurden auf Tischen bereitgelegt und die Helfer machten sich ans kreative Werk. Es entstanden hunderte von verschiedenen Sträußen, die dann eine andere Gruppe Frauen rund um eine Holzsäule befestigte.

Eine Königskerze, die als Königin der Heilpflanzen gilt, bildet die Spitze der Kräutersäule. Es folgt ein Kranz aus roten Rosenblüten, zu Ehren der Mutter Jesu, sowie Erdbeerpflanzen als christliche Symbolpflanze. Das dreiförmige Blatt verkörpert die Dreifaltigkeit, die Erdbeerblüte die fünf Wunden von Jesus am Kreuz, die kleinen Wald-Erdbeeren stellen Blutstropfen dar. Dann werden die zahlreichen Kräuterboschen rundherum straff festgebunden, eine Reihe nach der anderen. Viele helfende Hände braucht es für die stattliche Säule mit rund 40 Zentimetern Durchmesser.

Das herrlich duftende, bunte Kräuterkunstwerk bekam einen Platz in der Kapelle neben der Muttergottes-Statue und der köstlich-herbe Duft verbreitete sich im ganzen Raum. Lavendel, Rosmarin, Salbei, Thymian, Johanniskraut, Kamille, Baldrian, Schafgarbe, Ringelblume, Echinacea, Malve, Melisse sind darunter, um nur einige „Zutaten“ zu nennen, insgesamt sind mehr als 50 Pflanzen verarbeitet.

Nach dem festlichen Gottesdienst mit Pater Hubertus und Pfarrer Maiwald am Abend des 15. Augusts wurden alle Kräuter, Heilpflanzen und auch mitgebrachte Medizin gesegnet. Die meisten Gottesdienstbesucher bekamen die gesegneten Büschel von der Kräutersäule mit nach Hause, die dann meistens getrocknet und eine Weile aufgehoben werden.