Frauen des SC Unterzeil-Reichenhofen bleiben punktlos

Die Landesliga-Fußballerinnen des SC Unterzeil-Reichenhofen haben auch das zweite Saisonspiel verloren. Beim SV Eutingen kassierten sie nur zwei Minuten nach dem Ausgleichstreffer das entscheidende Gegentor zum 1:2. Einen Sieg landete unterdessen die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts.

Landesliga: SV Eutingen – SC Unterzeil-Reichenhofen 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 Jana Rinderknecht (50.), 1:1 Silke Michel (53.), 2:1 Julia Chrzanowski (55.) – In der ersten Halbzeit merkte man beiden Mannschaften laut Mitteilung den Willen zum Sieg an. Es war ein sehr schnelles Spiel. Eutingen probierte den Weg zum Tor hauptsächlich mit langen Bällen. Die Abschlüsse trafen jedoch das Aluminium oder wurden durch Paraden der SCU-Torhüterin Theresa Frischknecht verhindert. Die Allgäuerinnen versuchten über Passwege und Kombinationen zum Tor zu gelangen. Nennenswerte Chancen gab es allerdings nicht. Nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften konzentriert zurück. Jana Rinderknecht brachte die Gastgeberinnen in der 50. Minute in Führung. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten, nach Vorlage von Judith Schiele glich Silke Michel aus. Doch Eutingen ließ nicht nach und kam postwendend durch Julia Chrzanowski zum 2:1. Um mehr Druck auszuüben, stellte Unterzeil auf eine Dreierkette um. Die Gäste kamen auch zu Chancen, der Ausgleich gelang allerdings nicht. Der SCU liegt aktuell auf Rang neun und wartet noch auf den ersten Punkt der Saison. Das soll sich am Sonntag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Unterjesingen ändern.

Regionenliga: SV Bergatreute – SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts 0:2 (0:0). – Tore: 0:1, 0:2 Angelina Netzer (47., 62.) – Erfolgreicher Auftakt für die neue SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts. Dabei verlief die erste Halbzeit laut Mitteilung alles andere als nach Plan. Kaum ein Pass kam an, die Bälle wurden nicht festgemacht und es wurde ein sehr hektisches Spiel. Die Ansprache von Trainer Seyni Diatta zeigte dann aber Wirkung. Angelina Netzer traf nach der ersten schönen Kombination zum 1:0 und legte wenig später ihren zweiten Treffer nach.