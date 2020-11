Frau wird bei Unfall zwischen Frauenzell und Hinznang schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 61-Jährige nach einem Unfall am Dienstag gegen 6 Uhr in eine Klinik eingeliefert werden. Die Frau war laut Polizeibericht mit ihrem VW Caddy auf der Kreisstraße 8023 von Frauenzell in Richtung Hinznang unterwegs. Die Straße ist derzeit wegen Bauarbeiten für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Auf Höhe eines Bauanhängers, der auf der Fahrbahn ohne Beleuchtung und ohne Sicherung abgestellt war, kam ihr ein 58-jähriger Toyota-Fahrer entgegen, sodass die 61-Jährige das Hindernis auf ihrer Fahrspur übersah und frontal darauf krachte. Durch den Aufprall wurde ihr Caddy auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Toyota. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Der Caddy musste abgeschleppt werden.