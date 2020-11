Frau verletzt sich bei Glätteunfall in Leutkirch leicht

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch gegen 7.20 Uhr eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Wurzacher Straße in Leutkirch erlitten. Laut Polizei musste die Frau mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 19-Jähriger bremste daraufhin ebenfalls, kam jedoch wegen Glätte mit seinem VW Amarok ins Rutschen und schlitterte gegen den Golf der 26-Jährigen. Diese musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Den Schaden an beiden Autos beziffert die Polizei auf etwa 7000 Euro.