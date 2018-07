Frau stürzt vom Motorrad

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag gegen 12.45 Uhr im Kreisverkehr Wangener Straße in Leutkirch leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, bog eine 69-Jährige in den Kreisverkehr ein und übersah dabei eine bereits im Kreisverkehr fahrende 40-jährige Motorradfahrerin. Die Zweiradfahrerin bremste zwar sofort und konnte so einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch und musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.