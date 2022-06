Frau nach Unfall an Autobahnauffahrt verletzt

Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Dienstag gegen 15 Uhr an einer Kreuzung an der Autobahnauffahrt Leutkirch-Süd in einen Unfall verwickelt war. Ein 66 Jahre alter Opel-Fahrer, der von Weipoldshofen an der Kreuzung links in Richtung Leutkirch fahren wollte, nahm der Hyundai-Lenkerin, die von Leutkirch nach Tautenhofen unterwegs war, die Vorfahrt. Die 56-jährige Fahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht. Sie wurde nach Mitteilung der Polizei zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.