Frau fährt gegen Hauswand

Eine Autofahrerin ist am Montagvormittag in der Landstraße gegen die Außenwand einer Gaststätte geprallt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Die 36-Jährige fuhr laut Polizeibericht gegen 11.30 Uhr auf dem Brauereiweg in Richtung Landstraße. Beim Heranfahren an die Einmündung fielen eingekaufte Backwaren vom Beifahrersitz in den Fußraum. Als die Frau versuchte, die Tüte aufzuheben, trat sie versehentlich aufs Gaspedal und fuhr in der Folge gegen die Wirtshauswand. Die Fassade wurde teilweise eingerissen. An dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt.