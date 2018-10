Frau bei Unfall verletzt

Eine Frau ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung Post-/Storchenstraße in Leutkirch leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 82-Jähriger vom Bahnhof kommend in einem BMW die Kreuzung überqueren, missachtete dabei die Vorfahrt einer herannahenden 45-Jährigen und prallte gegen deren VW. Die durch den Zusammenstoß verletzte Frau musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall.