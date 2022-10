Franziska Wanninger eröffnet Kleinkunstreihe

Mit ihrem vierten Solo-Programm „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ kommt die bayerische Kleinkünstlerin Franziska Wanninger am Samstag, 15. Oktober, in den Bocksaal des Museums im Bock am Gänsbühl. Los geht es um 19.30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Vhs Leutkirch.

Die Kabarettistin, Autorin, Schauspielerin und Podcasterin Franziska Wanninger ist aus dem Vereinsheim Schwabing, dem Schlachthof München oder dem Scharfrichterhaus Passau bekannt. Ihr neues Kabarett-Soloprogramm „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ ist eine launige Hommage an die Leichtigkeit, heißt es weiter. Nur wie oft stehen sich Freude und Abgrund näher als man glaubt. Die 40-Jährige erzählt mitreißend von der Jugend im Internat, falschen Vorsätzen und Dating in Zeiten von Videocalls.

Nebenbei analysiert sie aberwitzig das Leben in minimalistischen Designwürfelhäusern oder die Herzlichkeit von dazugehörigen Vorgarten-Steinwüsten, lautet es in der Mitteilung. Franziska Wanninger singe von den Untiefen des Lebens und schaffe es mit wenigen Charakterstrichen schwungvoll und pointenreich ganze Welten zu erschaffen. Dabei zeige sie humorvoll, dass das Glück nicht mit einem Rasenroboter beginne, sehr wohl aber mit Dinkelkräckern aufhöre. Die Kleinkünstlerin habe außerdem die Preise „Kleines Scharfrichterbeil“ sowie den „Thurn- und Taxis Kabarettpreis“ gewonnen, heißt es weiter.

Mit dabei in ihrem vierten Soloprogramm sind der Mitteilung der Vhs zufolge viele satirisch auf den Punkt gebrachte Figuren. In einem Wimpernschlag verwandle sie sich von einer Influencerin zum Stammtischbruder, immer auf der Suche nach dem schönen Leben.

Beginn des Abends ist um 19.30 Uhr, die Kleinkunstbar sowie die Abendkasse haben eine Stunde vorher geöffnet, die Platzwahl ist frei. Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro und sie sind in der Touristinfo Leutkirch und online unter www.reservix.de erhältlich.