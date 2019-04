Französische Austauschschüler besuchen Leutkirch

Eine Gruppe französischer Austauschschüler aus der Leutkircher Partnerstadt Bédarieux und eine aus der französischen Stadt Rochefort, die die Stadt Leutkirch für eine Woche besuchen, wurden am vergangenen Donnerstag von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle im Bocksaal empfangen. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung trafen die Austauschschüler am Vortag in Leutkirch ein, wo sie von Gastfamilien abgeholt wurden.

Am Freitag besuchten die französischen Gäste die erste Unterrichtsstunde mit ihren Austausch-Partnern, danach kamen sie in den Bocksaal um von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle empfangen zu werden. Nach dem Termin im Rathaus machten die Schüler eine Stadtrallye – nur einer von vielen Punkten des Wochenprogramms. In den folgenden Tagen steht unter anderem noch ein Besuch im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, ein Besuch im Historischen Glasmacherdorf Schmidsfelden und ein Ausflug nach Salem/Konstanz auf dem Programm. Die Schüler, zwischen zwölf und 15 Jahre alt, besuchen in den nächsten Tagen zudem weitere Unterrichtsstunden am Hans-Multscher-Gymnasium und der Otl-Aicher-Realschule.