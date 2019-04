Frühmorgendlicher Pilgergang als festes Osterritual

Rund um das Osterfest gibt es viele Bräuche und Rituale. Eine Tradition, die für viele Menschen inzwischen zum festen Ritual im Ablauf der Osterfeiertage geworden ist, ist der Emmausgang nach Tautenhofen am frühen Morgen des Ostermontags. Er erinnert an den Gang zweier Jünger von Jerusalem nach Emmaus, denen sich der auferstandene Christus unerkannt anschließt. Wer diese besondere österliche Erfahrung mitmachen möchte, muss früh aufstehen.

Start um 5 Uhr

Wenn die Gläubigen in kleinen Gruppen von Willerazhofen, Heggelbach, Herlazhofen, Engerazhofen, anderen Ortschaften oder von Leutkirch aus zum Emmausgang nach Tautenhofen aufbrechen, ist es noch dunkel. Ihr Ziel dort ist die Kapelle St. Silvester, in der um 6 Uhr der Emmaus-Gottesdienst beginnt. „Zum Gottesdienst kommen in den letzten Jahren immer so um die 120 Leute. Wie viele davon zu Fuß kommen, ist wetterabhängig. Normalerweise läuft etwa die Hälfte“, erklärt Monika Heinz von der Kirchengemeinde. Um vor 6 Uhr in Tautenhofen anzukommen, muss man zum Beispiel von Herlazhofen aus, von wo sich laut Heinz immer eine relativ große Gruppe auf den Weg macht, um 5 Uhr loslaufen.

Erinnerung am Emmausjünger

Der alljährliche Emmausgang erinnert an den Gang der beiden Jünger von Jerusalem nach Emmaus, denen sich der auferstandene Christus unerkannt anschließt, so Heinz. Erst als Jesus das Brot bricht, es segnet und ihnen gibt, werden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. „Der frühe Aufbruch und das gemeinsame Unterwegssein durch die erwachende Natur soll hinführen auf die Begegnung mit Jesus Christus in der Eucharistie“, erklärt Heinz. Dazu könne unterwegs auch an bestimmten Orten, wie etwa Wegkreuzen, innegehalten werden. Für Heinz ist der Emmausgang eine gute Möglichkeit, „Ostern erlebbar zu machen und dem Geheimnis dahinter näher zu kommen.“

Gemeinsames Frühstück

Seit 2012 bietet die Landjugend Heggelbach-Tautenhofen im Anschluss ein gemeinsames Frühstück im Kultur- und Gemeindetreff an, damit die Frühaufsteher wieder gestärkt den Heimweg antreten können. Eine gute Gelegenheit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die von überall her gekommen sind, findet Heinz.

Ins Leben gerufen wurde diese frühmorgendliche Pilgerwanderung von Pfarrer Gerhard Nagl, der 1983 bis 1993 für Herzlazhofen und zudem auch für Willerazhofen zuständig war, erzählt Heinz. Als er dann 1985 die Kirchengemeinde Heggelbach auch noch in seinen Wirkungskreis aufgenommen hatte, gab es zum ersten Mal „eine“ Osternachtsfeier für alle drei Gemeinden. Weitere gemeinsame Feste und Feiern sollten die drei Kirchengemeinden verbinden. „So hatte der engagierte Pfarrer die Idee, aus Herlazhofen, Heggelbach und Willerazhofen Jugendliche, aber auch ältere Christen zum Emmausgang nach Tautenhofen einzuladen. Er selbst begleitete jahrelang die Gruppe aus Herlazhofen mit spirituellen Impulsen auf dem Weg“, sagt Heinz.

Seit 1986 wird gepilgert

Seit 1986 pilgern nun Jahr für Jahr Frühaufsteher von ihren Heimatorten, bei schlechter Witterung oder gesundheitlichen Problemen auch mit dem Auto, am Ostermontag nach Tautenhofen, um dort gemeinsam um 6 Uhr eine heilige Messe zu feiern, mitgestaltet von Anfang an mit modernen geistlichen Liedern. „Daraus hat sich in den Folgejahren die Musik- und Singgruppe Amicitia entwickelt, die Jahr für Jahr die musikalische Gestaltung übernimmt“, so Heinz, die selbst zu dieser Gruppe gehört. Zelebriert wird die Messe von Pater Robert Sliwa.

Einladung

Die Kirchengemeinde lädt alle ein, am Ostermontag auf diesem Emmausgang mitzupilgern – entweder ausgehend von Herlazhofen, wo man um 5 Uhr losläuft, oder Heggelbach, hier geht es um 5.30 Uhr los, oder auch von einem anderen Ort. Sollte der Weg zu beschwerlich oder das Wetter nicht sehr einladend sein, kann man auch mit dem Auto zur Eucharistiefeier kommen.