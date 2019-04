Frühlingsliedersingen am österlich geschmückten Brunnen – Gastronomie öffnet erstmals wieder

Mit dem Frühlingsliedersingen am österlich geschmückten Brunnen beginnt am Ostermontag, 22. April, die Saison im historischen Glasmacherdorf Schmidsfelden. Unter dem Motto „Wir begrüßen den Frühling“ laden die Heimatpflege Leutkirch und Aktive aus Schmidsfelden um 14 Uhr zum offenen Singen neben der Kapelle ein. Das musikalische Programm gestalten auch heuer wieder die Leutkircher Gassensänger. Bei schlechtem Wetter findet das Frühlingssingen im Glasmagazin statt. Wie es in einer Mitteilung aus Schmidsfelden heißt, gibt es im Glasstudio im Oberhaus am Nachmittag laufend Vorführungen. Kinder und Erwachsene haben zudem die Möglichkeit, selbst Glas zu blasen. Um 15 Uhr ist eine Glasmachervorführung in der Glashütte zu sehen. Was den Winterstettener Ortsvorsteher Stefan Michaelis besonders freut: Die Remise, mehr als ein Jahr geschlossen, öffnet am Ostermontag erstmals wieder ihre Türen – als Café, unter neuer Regie. Die neue Pächterin wird bereits Kaffee und Kuchen für ihre Gäste bereithalten, ehe das Angebot nach abgeschlossener Renovierung erweitert werden soll.

Archivfoto: Heimatpflege Leutkirch