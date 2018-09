Fräulein Wommy Wonder serviert „Sahneteilchen“

„Sahneteilchen – Süßes aus mehr als 30 Bühnenjahren!“ ist der beziehungsreiche Titel der Kabarett-Travestie-Comedy-Show, die Fräulein Wommy Wonder am Sonntag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Bocksaal Leutkirch zeigt. Wie die VHS mitteilt, gastiert das stattliche Fräulein aus Stuttgart zum Auftakt der VHS-Kleinkunstreihe nach ihrem Auftritt beim Talk im Bock im Mai 2017 bereits zum zweiten Mal in Leutkirch.

Seit mehr als 30 Jahren steht sie laut Mitteilung als Frau ihren Mann – und das in einem Genre, in dem andere nicht einen Sommer überstehen. Kein Zweifel, ihr Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie abseits der ausgetretenen Pfade kommt an – und das soll im Jubiläumsjahr mit einem besonderen Programm gefeiert werden.

Sahneteilchen bringt nicht nur Highlights der vergangenen Jahre in aktualisierter Form, sondern auch viel Neues, Aktuelles und speziell Verfasstes. Was dabei genau auf der Bühne passiert, kann man nie so genau wissen: Es wird auf jeden Fall lustig, zotig, frech. Einen „Trainingsabend fürs Zwerchfell und Unterhaltung für Herz und Hirn“, verspricht jedenfalls Fräulein Wommy Wonder.

Ein Abend mit dem Stuttgarter Kultfräulein bedeutet laut VHS ein paar Stunden lang schöne Lieder, traumhafte Kostüme, atemberaubende Frisuren, eingängige Melodien und prickelnde Texte. Lachen als Notwehr: Fräulein Wommy Wonder hat sich auch für dieses Jahr fest vorgenommen, ihr Publikum zum Wiehern zu bringen, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

Abseits gängiger Mainstream-Comedy bietet Fräulein Wommy Wonder auf Travestie-Basis Unterhaltung vom Feinsten: Kabarett-Entertainment und Karikatur, die Kunst der kleinen Seitenhiebe und Sticheleien.