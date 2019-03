Fotostrecke: Narrensprung zieht Tausende nach Leutkirch

Bei schönsten Sonnenschein sind am Sonntag beim Leutkircher Narrensprung insgesamt 74 Gruppen knapp drei Stunden lang durch die Stadt gezogen. Die mehreren Tausend Zuschauer standen dabei an vielen Stellen des Umzugswegs in mehreren Reihen.

Als erste Gruppe eröffnete um kurz nach halb zwei der Fürst-Georg Fanfarenzug den Umzug – und machte mit seinen Trommeln Platz für die Präsidentengarde und die Narrensamen der Gastegeberzunft Nibelgau. Anlässlich deren 25. Geburtstag, lief Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle im Häs der Weberknechte mit.

Auch die Stadtoberhäupter von Isny, Rainer Magenreuter, und Aitrach, Thomas Kellenberger, liefen bis zum großen Sprecherwagen vor dem Rathaus mit ihren Zünften mit. Von dort schaute sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser den Umzug an – und unterhielte davor die zahlreichen Zuschauer rund um den Sprecherwagen mit einer Gesangseinlage. Während dem Sprung sorgten zahlreiche Fanfarenzüge, Guggenmusiken und Schalmeien für Stimmung. Den meisten Applaus gab es für die zahlreichen Kinderpyramiden.

