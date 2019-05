Fotoshow über Asien-Tour am 18. Mai in Gebrazhofen

Iran, Pakistan, Indien, Nepal: Diese Länder zu bereisen, war der Traum von Karl-Josef Baur. Diesen Traum hat er sich verwirklicht. Von Juli 2017 bis August 2018 war er zu Fuß. Die Stationen zwischen Juli 2017 und August 2018, zu denen Baur per Fahrrad und Auto in Asien unterwegs war, hat er auf Fotos festgehalten. Eine Auswahl davon, untermalt mit Erzählungen von seinen Erfahrungen und Abenteuern, wird er am Samstag, 18. Mai, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Gebrazhofen zum Besten geben. Laut Vorschau übernimmt die Sängergruppe Engerazhofen als Veranstalterin die Bewirtung. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt zum Fotoshow frei. Foto: Karl-Josef Baur