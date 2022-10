Fotograf zeigt die Verletzlichkeit der Erde

Auf Einladung des Fotoclubs Leutkirch-Kißlegg und der Volkshochschule kommt der bekannte Münchner Fotograf und Geograph Michael Martin am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in die Festhalle Leutkirch. „TERRA – Gesichter der Erde“ heißt seine neueste Multivision, die in diesen Tagen auch als Film und Buch erscheinen wird. Karten im Vorverkauf (26 Euro) gibt es in der Touristinfo.

„TERRA – Gesichter der Erde“ ist das Ergebnis aus über dreißig Reisen und Expeditionen in weltweit ausgewählte Gebiete, welche die Vielfalt der Landschaften und Lebensformen auf der Erde zeigen. Fünf Jahre lang war Michael Martin dafür unterwegs. Natürlich standen wieder Wüsten und Eisregionen auf dem Reiseplan, aber es ging auch in Regenwälder, auf Vulkane, durch Steppen und Savannen sowie in den Südpazifik und das Nordpolarmeer.

Michael Martins Bilder und sein leidenschaftlicher Live-Kommentar feiern die Schönheit und Vielfältigkeit unseres Planeten, machen aber auch deutlich, was wir verlieren würden, wenn es nicht gelingt, die Erde besser zu schützen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Der Fotograf, Vortragsreferent, Abenteurer und Diplom-Geograph möchte mit seinen Bildern und Texten zeigen, wie faszinierend, vielfältig und verletzlich unsere Erde ist. Er macht deutlich, was für ein einzigartiger Ort die Erde im Universum ist und dass sie in der Blüte ihrer schon 4,5 Milliarden Jahre andauernden Geschichte steht. Michael Martins Blick richtet sich aber auch auf den Menschen, der seit seinem Auftauchen in der Erdgeschichte den Planeten Erde gestaltet und zunehmend zerstört.