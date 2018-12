Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben besuchen Digitales Zukunftszentrum in Leutkirch

Interessiert haben 20 Netzwerkpartner von Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben die Ausführungen von Phil Zinser, Visionär und Mitbegründer des Digitalen Zukunfts-Zentrums in Leutkirch bei ihrem Besuch dort verfolgt.

Das Herzstück des Zentrums ist laut einer Pressemitteilung eine moderne und innovative Digitalwerkstatt in einer über 250 Quadratmeter großen Industrie-Halle. Diese Industriehalle wurde zu einem XXL-Virtual Reality Holodeck umgebaut, sodass mehrere Personen gleichzeitig, frei von Kabeln, jede nur erdenkbare virtuelle Realität gemeinsam erkunden und sich dabei sehen und miteinander interagieren können.

An sieben Stationen konnten die Teilnehmer erleben, wie man in einer leeren Halle, mittels digitaler Animation virtuelles Leben transferieren kann, so der Pressetext weiter. Am Beispiel ausgewählter Objekte unseres Gestaltungswettbewerbs zeigte ein Mitarbeiter auf, wie er die vom Schreinerbetrieb erhaltenen CAD-Daten in eine 3-D-Animation umwandelt, die man dann mit den Virtual-Reality-Brillen wiklichkeitsnah erleben kann. Interessant sei der Hinweis auf weitere Räume im Zukunfts-Zentrum gewesen, die von Start-ups angemietet werden können und viel Austausch in innovativen Technologien bieten, wie dem Einsatz von 3D-Druckern, Drohnen und moderner Spracherkennung und Robotik.

Bei einer real existierenden Brotzeit wurde der fachliche Austausch über das Erfahrene live fortgesetzt werden. Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben wird laut der Pressemitteilung gemeinsam mit der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Ravensburg weiterhin im engen Kontakt mit dem Digitalen Zukunfts-Zentrum stehen.