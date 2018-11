Folk-Musik im Bocksaal

Das Kieran Halpin Trio tritt am Freitag, 23. November, im Bocksaal auf. Unterstützt wird Frontmann und Namensgeber des Trios Kieran Halpin (Gesang, Gitarre) bei seinen Auftritten von Manfred Leuchter (Akkordeon,Piano) und Yogi Jockusch (Percussion).

Wenn das Maß eines Songwriters die Anzahl der Künstler ist, die ihre Songs singen – dann müsse Kieran Halpin als ein großer moderner Songschreiber angesehen werden, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Es gäbe nur wenige Autoren in der Folk-Szene in Europa, die mehr Lieder abgedeckt haben. Namen wie Ilse De Lange (Alle Antworten), Vin Garbutt, Dolores Keane, Die Battlefield Band, John Wright, Flossie, Niamh Parsons, Chris Jones und unzählige andere haben seine Songs aufgenommen, so der Pressetext weiter. Halpins Lieder seien in Folk-Clubs, Pubs und auf Festivals auf der ganzen Welt zu hören und werden von berühmten und weniger berühmten Musikern gesungen. Oft seien die Lieder besser bekannt als der Autor selbst. Einige wurden ins Deutsche, Finnische und Spanische übersetzt. Er hat Alben in Irland, Schottland, London, Nashville, Oxford und Sydney aufgenommen.

2017 erschien Halpins neueste CD „Doll“. Es enthält elf Songs und wurde vom deutschen Produzenten Manfred Leuchter aufgenommen und produziert. Ebenfalls zu hören sind Leuchter auf Akkordeon und Piano, Yogi Jockusch auf Percussion, Antoine Puetz auf Bass und Ian Melrose auf Gitarre und Dobro. Halpin spielt sowohl vor einem kleinen Folk-Club-Publikum, als auch vor einem großen Festivalpublikum. Er sei laut Pressemitteilung heute mit über 160 Shows pro Jahr weltweit einer der härtesten Touring-Musiker der Szene.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Larifari-Mitglieder bezahlen zwölf Euro. Besitzer einer SZ-Abo-Karte und Mitglieder des Cineclubs erhalten außerdem einen Euro Nachlass. Karten mit Tischplatzreservierung gibt es per E-Mail an Larifari-ev@web.de