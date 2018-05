„Folk im Allgäu“ wird zur festen Größe

Folkmusik steht am Freitag, 8. Juni, und Samstag, 9. Juni, wieder in Uttenhofen bei Leutkirch im Mittelpunkt. Dann steigt zum siebten Mal das Celtic-Folk-Festival „Folk im Allgäu“. Die Veranstalter versprechen zwei Tage mit irischer und schottischer Musik. Außerdem werden beim Event sogenannte Highland-Games ausgetragen.

„Die Besucherzahl nimmt jedes Jahr zu“, sagt Hans-Jörg Mendrzyk im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er ist der Vorsitzende des Kulturvereins „Kilts & Lipsticks“, der das Festival auf die Beine stellt. Das Event, das vor sieben Jahren als Geburtstagsparty anfing, sei mittlerweile zu einer festen Größe in der Folkszene geworden. Musikfans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch aus Frankreich würden den Weg nach Uttenhofen finden.

Bis zu 500 Gäste dürfen sich auf dem Festivalgelände aufhalten. Mehr sei nicht möglich, meint Mendrzyk: „Letztes Jahr mussten wir 200 Fans wegschicken.“ Auch bei der neuen Auflage hoffen die Organisatoren, dass alle Tickets verkauft werden. Die Chancen dafür stünden nicht schlecht, denn etwa ein Drittel der Karten seien bereits verkauft. „Wir sind schon etwas überrascht, dass wir so schnell einem Namen in der Szene bekommen haben, aber es freut uns natürlich auch und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so der Vereinsvorsitzende. Die Organisatoren hätten es geschafft, wieder ein Line-Up zusammenzustellen, das sonst so nur auf großen Folk Events zu finden sei.

Der Freitag beginnt mit der Band Caledonia, die nicht zum ersten Mal beim Festival zu hören sei. Die vier Musiker aus dem Raum Wangen/Leutkirch spielen laut Veranstalter eine Mischung aus fetzigen Jigs und Reels, herzergreifenden Balladen und Liebesliedern gemischt mit einer Porton Drums und Bass. Anschließend wollen Dahlias Lane die Bühne betreten. Die Musik sei beherzt, feurig und tiefgründig. Um 22 Uhr folgt die Gruppe Pyrates, die „Seeräuber aus England“. Sie vermischten ihren Irish Folk mit Seemansliedern, sodass sich das Publikum in einem Moment fühlt, als würden sie die hohe See in einem altmodischen Kutter plündern und im nächsten Moment auf grünen irischen Hügeln tanzen.

Am Samstag starten um 13.30 Uhr zum vierten Mal die Highland-Games, eine traditionelle Veranstaltung mit sportlichem Wettkampf, bei dem etwa Baumstämme geworfen werden. Der Eintritt dazu ist kostenfrei und ohne Ticket möglich. Nach der Siegerehrung geht es musikalisch weiter mit den Hoodie Crows. Sie wollen, in Hommage an die wilde Schönheit schottischer und irischer Landschaften, viele ruhige Stücke zu Gehör bringen. Es folgt mit Tir Nan Og geballte Bayernpower. Dabei gibt es laut Veranstalter traditionelle Tunes verwoben mit Songs aus eigener Feder. Um 23 Uhr heißt es: Bühne frei für Hellraisers and Beerdrinkers. Mit irischen Volks- und Trinkliedern steht die Gruppe für treibenden Gaudi-Folk im Namen des Mob.

Wie bisher wird es auch dieses Jahr wieder ein kostenloses Campinggelände geben – zum ersten Mal mit einem WC-Wagen.