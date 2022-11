Folge der Inflation: So viel kostet in Leutkirch inzwischen ein Döner

In Frankfurt am Main verlangt ein Dönerlokal seit Kurzem zehn Euro pro Döner. Die Inflation hat die Dönerbuden erreicht. Zehn Euro muss man in den Döner-Imbissen in Leutkirch für das beliebte Fastfood-Gericht im Brot zwar noch nicht berappen, angestiegen sind die Preise aber auch hier. Und demnächst stehen weitere Preiserhöhungen bevor, wie mehrere Betreiber bei einer Umfrage von Schwäbische.de in vier Leutkircher Dönerläden erklären.

Mit fünf Euro für einen normalen Döner rangiert das Kebap-House Maydonos am Kreisverkehr in der Poststraße am unteren Ende der Preisskala. Noch vor einem Jahr waren es sogar nur vier Euro. Der Grund für die Erhöhung um einen Euro ist, dass alles teurer geworden ist, wie das Ehepaar, das den Imbiss gemeinsam betreibt, erklärt.

Preisanpassung nach Silvester

Als Beispiel nennen die beiden den Einkaufspreis beim Dönerfleisch, der in der letzten Zeit um 50 Prozent gestiegen sei. Ein anderes Beispiel sei das Mehl. Da sie ihr Brot für den Döner selbst herstellen würden, spüren sie auch hier die Teuerung.

Wirklich etwas an dem verkauften Fastfood-Essen verdienen würden sie in der jetzigen Lage trotz der Erhöhung auf fünf Euro aber nicht, betont der Mann: „Es ist sehr schwierig“. Eigentlich müssten sie die Preise noch weiter erhöhen, was sie vermutlich nach Silvester auch tun werden. Dann werde der Döner dort voraussichtlich sechs Euro kosten.

Verständnis für Sechs-Euro-Döner

Das ist der Preis, den die Kunden im Imbiss am Storchen seit diesem September bereits bezahlen. Fleisch, Salat, Tomaten – alles sei teurer geworden, erklärt der dortige Betreiber. Darauf habe er einfach reagieren müssen, wofür seine Kunden aber Verständnis hätten. Vor der Erhöhung kostete der Döner bei ihm fünf Euro.

Wie lange er den aktuellen Preis von sechs Euro in seinem Imbiss in der Storchenstraße halten kann, wisse er nicht. Zumal die Döner-Kunden in Leutkirch es noch vergleichsweise gut hätten, wie der Mann betont. In manchen Großstädten liege der Preis für das beliebte Gericht schließlich bereits bei zehn Euro.

Döner noch für fünf Euro

Für diese zehn Euro bekommt man im King Döner, gegenüber der Leutkircher Aldi-Filiale, derzeit noch zwei Döner. Hier prangt an der bunten Tafel über der Theke noch der Preis von fünf Euro. So viel kostet der Döner dort seit April, wie Betreiber Bekir Özer erklärt. Zuvor lag der Preis bei 4,50 Euro.

Zum Jahreswechsel werde aber auch er auf die sechs Euro gehen, kündigt er an. Anders gehe es angesichts der allgemeinen Preissteigerungen einfach nicht. Als Beispiel nennt Özer den Strom, für den er jetzt auf einen Schlag 180 Euro pro Monat mehr bezahlen müsse.

Bei den Leuten habe sich der inzwischen fast übliche Preis von über fünf Euro aber schon eingeprägt, so seine Beobachtung. Oft hätten Kunden, die nicht zur Stammkundschaft gehören, bereits einen Zehn-Euro-Schein in der Hand, um ihren Döner zu bezahlen – um nach der Preisnennung dann doch noch einen Fünf-Euro-Schein aus dem Geldbeutel zu zücken. Vermutlich, so Özer, würden diese davon ausgehen, dass auch hier der Döner bereits mehr kostet. Was im nächsten Jahr ja dann auch der Fall sein wird.

5,50 Euro in der Fußgängerzone

Hochgegangen mit den Preisen ist auch der Istanbul Kebap in der Marktstraße. Im Imbiss in der Fußgängerzone kostet der normale Döner aktuell 5,50 Euro, es gibt aber auch noch einen Schüler-Döner für 4,50 und einen großen Döner für 6,50 Euro. Im vergangenen Jahr lagen die Preise laut Betreiber jeweils noch einen Euro niedriger, ein normaler Döner kostete damals noch 4,50 Euro. Grund für die Erhöhung seien auch hier die gestiegenen Kosten. „Die Kunden verstehen es aber“, sagt der Betreiber.

Die Meldung über den Zehn-Euro-Döner in Frankfurt machte vergangene Woche bundesweit Schlagzeilen. Während die Bild-Zeitung groß „Preis-Schock“ titelte, nahm das Magazin „Der Spiegel“ die Nachricht zum Anlass, für deren Online-Plattform ein Interview mit dem „Dönerexperten“ Eberhard Seidel zu führen. Und auf der Homepage der „taz“ wurde Ende vergangener Woche dazu gleich ein ganzer Gastbeitrag von Seidel, Autor des Buches „Döner. Eine türkisch-deutsche Kulturgeschichte“, veröffentlicht.

Experte: Döner lange „viel zu billig“

Vor allem das sagenhafte Preis-Leistungs-Verhältnis des Döners war demnach laut Seidel der Grund dafür, dass das Gericht im Laufe seiner nunmehr 50-jährigen Geschichte zum beliebtesten Fastfood der Deutschen wurde – weit abgeschlagen die Brat- oder Currywurst. Natürlich, so der „Dönerexperte“, habe die Preissteigerung zum Teil damit zu tun, dass die Branche von den steigenden Energiepreisen stark betroffen ist: Die Kühlkette von der Produktion bis hin zur Zubereitung am Grill ist energieintensiv.

Seidel schreibt aber auch: „Der Fünf-Euro-Döner war all die Jahre viel zu billig. Zu billig für ein Gericht, das gewöhnlich aus sechs bis acht Komponenten besteht und etwa 150 bis 200 Gramm Fleisch enthält.“ Auch in Leutkirch, wo es die Teigtasche mit Soße, Salat und Fleisch sogar lange noch unter diesem Preis gab, werden sich die Kunden an der Imbisstheke auf Summen jenseits der Fünf-Euro-Grenze einstellen müssen.