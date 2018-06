Fohlen werden in Leutkirch-Haid präsentiert

Etwa 50 Fohlen sind am Sonntag auf dem Gelände des PSV Leutkirch-Haid den zahlreichen Zuschauern sowie fachkundigen Zuchtrichtern vorgestellt worden. Die Tiere wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, vormittags waren die dressurbetonten Fohlen an der Reihe, nachmittags folgten dann die springbetonten Fohlen.

Beurteilt wurden die Fohlen nach vier Kategorien: den Typ, den Körper, die Bewegung sowie den Gesamteindruck. Pro Kategorie können die Fohlen zehn Punkte erreichen, beurteilt werden sie von zwei Richtern sowie zwei Jung-Richtern, die Anwärter auf den Zuchtrichter-Posten sind. Aufgrund der Bewertung werden die Fohlen eingestuft in Goldfohlen (ab 34 Gesamtpunkte), Silberfohlen (28 bis 34 Gesamtpunkte) und Bronzefohlen (unter 28 Gesamtpunkte). Insgesamt erhielten 16 Fohlen die Auszeichnung „Goldfohlen“, unter diesen wurden noch die beiden Sieger-Goldfohlen prämiert. In der Dressur konnte das Fohlen von Züchter Alois Amann aus Ravensburg (V: Topas, MV: Herzensdieb) die Richter überzeugen, bei den springbetonten Fohlen durfte sich Züchter Boris Gruber aus Rot a.d. Rot (V: Chacoon Blue, MV: Cody) über die Prämierung zum Siegerfohlen freuen. Als Preis gab es für die jeweils ersten drei Plätze Deckgutscheine von großen Gestüten wie unter anderem von dem Haupt- und Landgestüt Marbach, dem Gestüt Birkhof und dem Gestüt Bonhomme. Über diese Preise konnten sich bei den dressurbetonten Fohlen außerdem die Züchterin Antja Wolff (V: Sandro Hit, MV: De Niro) sowie Züchterin Nicole Thein (V: Baron, MV: Floriscount) freuen. Bei den springbetonten Fohlen konnten sich Luzia Schweizer (V: Great Blue, MV: Balou du Rouet) über den zweiten Platz sowie Martha-Rose Kullen (V: Van Gogh, MV: Champertin) über den dritten Platz freuen.

Die Fohlen wurden für die Bewertung frei vorgeführt, die jeweiligen Mutterstuten wurden auf dem Platz geführt. So können die Richter die Bewegung der Fohlen in den drei Grundgangarten sowie auch die Ausstrahlung am besten beurteilen. Auch für die Zuschauer ein schön zu verfolgendes Erlebnis.

Alle Fohlen, die vorgestellt wurden erhalten anschließend die Kennzeichnung „Deutsches Sportpferd“, welches sie ein Leben lang anstelle der eigentlichen Rasse tragen dürfen. Diese Kennzeichnung wird mittels eines Chips direkt vor Ort nachvollziehbar gemacht. Auf Wunsch ist es auch möglich, die Fohlen noch auf traditionelle Art zu brennen. Dass diese Art der sichtbaren Kennzeichnung nachlässt, zeigen die Zahlen der zu brennenden Pferde. Lediglich knapp 50 Prozent der Fohlen werden heute hier in der Region noch gebrannt.

Für die Vorführung der Fohlen kamen Züchter aus dem ganzen süddeutschen Raum sowie aus Österreich und der Schweiz nach Leutkirch. Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg veranstaltet im gesamten Bundesland zwölf Fohlenschauen für Warmblüter, organisiert wurde diese Fohlenschau vom Pferdezuchtverein Leutkirch-Amtzell. (sbe)