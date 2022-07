Förderverein „Pro Krankenhaus Leutkirch“ hat sich aufgelöst

Dinge kommen an ihr Ende – ein gutes Ende hätte das ehemalige Leutkircher Krankenhaus gerettet. Dass es nicht so kam, war für die zahlreichen Kämpfer für den Erhalt eine bittere Pille. Aber das Krankenhaussterben landauf landab verschonte Leutkirch nicht.

Konsequenterweise beschloss nun die Mitgliederversammlung des „Fördervereins Pro Krankenhaus Leutkirch“ die Auflösung des Vereins, wie dieser in einer Mitteilung informiert. „Wir haben keine Aufgabe mehr“ bilanzierte die Vorsitzende Rosemarie Miller-Weber. Kampflos hätten die Leutkircher aber nicht klein beigegeben, ergänzte Heinrich Widmann – neben anderen wie Klaus Wolber und Friedrich Werdich – Mann der ersten Stunde.

„Den Tod gewonnen“

In einem kurzen historischen Abriss erinnerte Widmann an zahlreiche Aktionen zum Erhalt des Krankenhauses. „Die Bürger der Stadt standen zusammen: 23 000 Unterschriften machten deutlich, was die Bevölkerung wollte“, schreibt der Verein. Eine Spendenaktion erbrachte 275 000 DM zugunsten des Ausbaus des in die Jahre gekommenen Krankenhauses. Der Bau eines modernen Operationstraktes sei ein Hoffnungszeichen gewesen. Aber auch diese kostenintensive Investition rettete das Haus nicht. Widmann: „Wir haben uns den Tod gewonnen.“ Und Rosemarie Miller-Weber ergänzte: „Gegen die Denkweise ,ein Krankenhaus muss sich rentieren’ waren unsere Bemühungen chancenlos.“

Ohne Gegenstimme beschlossen nun die Mitglieder die Auflösung des Vereins, der im November 1995 gegründet worden war. Das Restvermögen wird zweckgebunden dem Hospizkonto der Bürgerstiftung überwiesen.

„Die heutige Nutzung des Gebäudes als Ärztehaus und mit einem segensreich wirkenden Hospiz versöhnt ein wenig. Uns Leutkirchern bleibt die Hoffnung, dass der Klinikstandort Wangen dauerhaft erhalten bleibt“, heißt es in der Mitteilung abschließend.