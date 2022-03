Förderkreis freut sich über großartige Hilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Bestehen der Stadtbuchhandlung in Leutkirch ist es den Buchhändlerinnen gemeinsam mit ihren Kunden eine Herzensangelegenheit, krebskranke Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Dies geschieht unter anderem durch eine Spendenkasse auf dem Ladentisch. Unglaublich, was diese kleine Kuh im Lauf ihres bisherigen Lebens schon in ihrem Bauch gesammelt hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich oft um Centbeträge handelt, die in den schmalen Schlitz gesteckt werden.

Doch viele Kunden werfen nicht nur das Wechselgeld dort hinein, sondern nutzen die Gelegenheit, ohne Aufwand einfach mal ein paar Euro zu spenden. Auch bei den Worten „Stimmt so“, füllt sich die Spenden-, und nicht die Kaffeekasse. Bei Lesungen sind Getränke oder Gebäck zwar kostenlos, aber die Gäste können sich durch eine freiwillige Spende bedanken.

Seit es zudem die Möglichkeit gibt, gebrauchte Bücher für den guten Zweck abzugeben, deren Erlös dann ebenfalls im Bauch der Spendenkuh landet, haben sich die Summen bei den regelmäßigen Leerungen deutlich erhöht.

Durch die letzte Übergabe von 810,50 Euro, konnte jetzt tatsächlich die 10 000 Euro-Marke geknackt werden. Das hätte zu Beginn dieser Aktion wohl niemand so erwartet, aber „Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.“

Die Leutkircher Kontaktgruppe des Förderkreises für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V. ist dankbar und sehr froh über diese langjährige beeindruckende und zuverlässige Unterstützung. Es ist wichtig, trotz Corona, Flut und Ukraine diese Kinder nicht zu vergessen, da Krebs deswegen keine Pause macht – darüber sind sich alle Beteiligten einig.

Deshalb weisen sie schon heute auf den nächsten Puppenkleiderverkauf am 1. und 2. April in der Stadtbuchhandlung hin.